Cricket

T20 Squad: 501 धावा, 28 विकेट्स, 732 रन्स... तरीही या तीन मॅच विनर्सना टीम इंडियात जागा नाही; BCCI चा नेमका प्लॅन काय?"

Major Shock in India T20 Squad Selection: आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी करूनही रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार आणि शुभमन गिल यांना भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळालेले नाही.
T20 Squad

T20 Squad

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Major Shock in India T20 Squad Selection: भारतीय संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. यासाठी ६ जून रोजी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने आयर्लंड दौरा, इंग्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला आहे.

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Team India
bhuvneshwar kumar
Shubman Gill
Rajat Patidar
IPL 2026