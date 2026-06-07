T20 Squad: 501 धावा, 28 विकेट्स, 732 रन्स... तरीही या तीन मॅच विनर्सना टीम इंडियात जागा नाही; BCCI चा नेमका प्लॅन काय?"

Major Shock in India T20 Squad Selection: भारतीय संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. यासाठी ६ जून रोजी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने आयर्लंड दौरा, इंग्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला आहे..या संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली असून कर्णधारपदातही मोठा बदल करण्यात आला आहे. टी-२० विश्वचषक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले असून त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मात्र या संघ निवडीत एक गोष्ट विशेष चर्चेत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी करूनही काही स्टार खेळाडूंना भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळालेले नाही..Suryakumar Reaction: कॅप्टन्सी पण गेली अन् संघातूनही काढलं, नव्या कर्णधारासह टीम जाहीर होताच काय म्हणाला सूर्या?.रजत पाटीदारपहिले नाव आहे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटीदार. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने कर्णधार आणि फलंदाज या दोन्ही भूमिकांमध्ये शानदार कामगिरी केली. त्याच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा जेतेपद पटकावले..या हंगामात पाटीदारने १५ सामन्यांत ५०१ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल १९२.६९ इतका होता. मधल्या फळीत येऊन त्याने अनेक सामन्यांमध्ये आक्रमक फलंदाजी केली. त्याच्या नावावर ५ अर्धशतकेही आहेत. त्याच्या फलंदाजीसह नेतृत्वाचेही सर्वत्र कौतुक झाले. तरीही त्याला भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळाले नाही..भुवनेश्वर कुमारदुसरे नाव आहे अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार. आयपीएल २०२६ मध्ये आरसीबीकडून खेळताना त्याने आपल्या स्विंग गोलंदाजीने संपूर्ण स्पर्धेत छाप पाडली. भुवनेश्वरने १६ सामन्यांत २८ विकेट्स घेतल्या. तो या हंगामातील सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक होता. अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांत त्याने संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. मात्र एवढी प्रभावी कामगिरी करूनही त्याला भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळाले नाही..शुभमन गिलतिसरे नाव आहे गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याची कामगिरीही उत्कृष्ट राहिली. त्याच्या नेतृत्वाखाली गुजरातने स्पर्धेत दमदार प्रदर्शन केले. गिलने १६ सामन्यांत ७३२ धावा केल्या. त्यामध्ये १ शतक आणि ६ अर्धशतकांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे क्वालिफायर-२ सारख्या महत्त्वाच्या सामन्यात त्याने ५३ चेंडूत १०४ धावांची मॅच-विनिंग खेळी केली होती. संपूर्ण हंगामात त्याने सातत्यपूर्ण फलंदाजी केली. तरीदेखील त्याला भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळाले नाही..Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर.या तिन्ही खेळाडूंनी आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी केली होती. त्यामुळे संघ जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. निवड समितीने भविष्यातील संघबांधणी आणि युवा खेळाडूंना संधी देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या या मॅच विनर खेळाडूंना संधी न मिळाल्याने अनेक क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.