CSK vs KKR Live: संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसची फटकेबाजी... तरीही चेन्नई सुपर किंग्सची कोंडी; अजिंक्य रहाणेची स्मार्ट चाल

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणखी एका सामन्यात अपयशाचा पाढा वाचला.. संजू सॅमसन व आयुष म्हात्रे यांनी कोलकाता नाइट रायडर्सच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला खरा, परंतु त्यांना मोठी खेळी साकारता आली नाही. अजिंक्य रहाणेने कल्पन नेतृत्व दाखवताना फिरकीपटूंचा मारा सुरू करून CSK ची धावगती संथ केली आणि त्यामुळे दडपण वाढत गेले. सर्फराज खान व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस या जोडीने अर्धशतकी भागीदारी केली. मात्र, चेन्नईला अपेक्षित धावसंख्या उभारता आल्या नाहीत. .KKR ने नाणेफेक जिंकून CSK ला फलंदाजीला बोलावले आणि तिसऱ्याच षटकात ऋतुराज गायकवाड ( ७) माघारी परतला. संजू सॅमसनने पहिल्या षटकात सलग तीन चौकार खेचून चांगील सुरुवात केली होती, परंतु ऋतुला सलग पाचव्या सामन्यात अपयशाचा सामना करावा लागला. आयुष म्हात्रेने मात्र त्याच तोऱ्यात फलंदाजी केली. त्याने १७ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारासह ३८ धावांची खेळी करताना चेन्नईची धावगती वाढवली. त्याने संजूसह दुसऱ्या विकेटसाठी २२ चेंडूंत ४७ धावा जोडल्या. बाद होण्यापूर्वी आयुषने सहाव्या षटकात वैभव अरोराच्या गोलंदाजीवर तीन सलग चौकार खेचले होते, पण शेवटच्या चेंडूवर डीप मिड विकेटवर त्याने झेल दिला.. चेन्नईने ६ षटकांत ७२ धावा करताना दोन महत्त्वाच्या विकेट्स गमावल्या. अजिंक्यने लगेच फिरकी गोलंदाजांना आक्रमणाला आणले आणि चेन्नईची धावगती संथ केली. संजू व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस हे आक्रमक फलंदाज मैदानावर होते, परंतु त्यांना अपेक्षित वेगाने धावा करता येत नव्हत्या. याच दडपणात संजूने १२ व्या षटकात कार्तिक त्यागीला टार्गेट करताना उभ्याने सरळ षटकार खेचला. पण, त्यागीने पुढच्याच चेंडूवर संजूचा त्रिफळा उडवला. .संजू ३२ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४८ धावांवर बाद झाला आणि चेन्नईला १११ धावांवर तिसरा धक्का बसला. ब्रेव्हिससह त्याची ३२ चेंडूंत ३९ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. ब्रेव्हिस व सर्फराज खान यांनी १४ व्या षटकात CSK च्या धावांचा वेग वाढवण्यास सुरुवात केली. वरुण चक्रवर्थीच्या तिसऱ्या षटकात त्यांनी १५ धावा केल्या. या दोघांनी २८ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. .CSK vs KKR Live: ६, २८, ७, १५, ७! ऋतुराज गायकवाडचा खराब फॉर्म कायम; आयुष म्हात्रेला सलामीला पाठवण्याची मागणी.३ षटकांत फक्त एक चौकार देणाऱ्या सुनील नरीनने १७व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर सर्फराजचा ( २३) त्रिफळा उडवला. नरीनने ४ षटकांत २१ धावा देत १ विकेट घेतली. ब्रेव्हिसही २९ चेंडूंत ४१ धावांवर १८व्या षटकात कार्तिकच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. ७ ते १५ षटकांत चेन्नईला ७२ धावाच करता आल्या, त्यात पुढील पाच षटकांत चेन्नईचा नेट रन रेट खाली आला. चेन्नईला ५ बाद १९२ धावांपर्यंतच पोहोचता आले.