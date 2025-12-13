IPL 2026 Auction पूर्वी भारतीय गोलंदाजाची शैली वादात; फ्रँचायझीने पैसा लावण्यापूर्वी करावा विचार, त्याच्यावर बंदीची टांगती तलवार...

Deepak Hooda suspect bowling action IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावाला तीन दिवस शिल्लक असताना फ्रँचायझींना अलर्ट करणारी बातमी समोर आली आहे. ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये अष्टपैलू म्हणून एक काळ गाजवणाऱ्या भारतीय गोलंदाजाची शैली संशयाच्या भवऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे लिलावत त्याच्यावर बोली लावताना फ्रँचायझी सावधगिरी बाळगेल, हे नक्की...दीपक हुड्डा हा अजूनही संशायस्पद गोलंदाजी शैली असलेल्या खेळाडूंच्या यादीत असल्याचे BCCI ने शनिवारी आयपीएलमधील सर्व फ्रँचायझींना कळवले आहे. ३० वर्षीय दीपक सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये राजस्थान संघाचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि गेल्या आयपीएल हंगामाप्रमाणेच तो संशयास्पद श्रेणीत आहे. पार्ट टाईम ऑफ स्पिनर असलेल्या दीपकने मागील हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्याने सात सामन्यात सुमार कामगिरी केली होती, परंतु एकदाही गोलंदाजी केली नाही. पण, त्याने स्थानिक स्पर्धेत सहा षटके( रणजी करंडक स्पर्धेत १ व सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये पाच ) टाकली..IPL 2026 Mock Auction: कॅमेरून ग्रीनसाठी CSK ने मोजले २१ कोटी, इंग्लंडच्या लियाम लिव्हिंगस्टोनसाठी KKR ने रिकामी केली झोळी.त्याने राजस्थान विरुद्ध झारखंड या ८ डिसेंबरला झालेल्या सामन्यात शेवटची गोलंदाजी केली होती. आता त्याची गोलंदाजी पुन्हा संशयास्पद शैलीत दिसली तर त्याला आयपीएलमध्ये गोलंदाजी करण्यास बंदी घालण्याचा धोका आहे. झारखंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याने तीन षटकांत २४ धावा करून ३ बळी घेतले होते..१० वन डे आणि २१ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा दीपक अबू धाबी लिलावात ७५ लाख रुपयांच्या मूळ किमतीसह AL1 (अष्टपैलू) श्रेणीत आहे. AL1 श्रेणीमध्ये सात खेळाडू आहेत, ज्यात वेंकटेश अय्यर, वानिंदू हसरंगा आणि रचिन रवींद्र यांचा समावेश आहे..IPL 2026 Auction: कॅमेरून ग्रीनने लिलावात 'भाव' वाढावा म्हणून खेळली मोठी खेळी... आता तर फ्रँचायझींमध्ये रंगणार जोरदार चुरस.त्याच्यासह संशयास्पद गोलंदाजी असलेल्या खेळाडूंमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा आबिद मुश्ताक याचाही समावेश आहे. २९ वर्षीय डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाची मूळ किंमत ३० लाख रुपये आहे. कर्नाटकचा २९ वर्षीय ऑफ स्पिनर केएल श्रीजित (लिलाव यादीत ३५४ व्या क्रमांकावर) याला आयपीएलमध्ये गोलंदाजी करण्यास बंदी आहे; गेल्या हंगामातच त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मध्य प्रदेशचा ऋषभ चौहान (लिलाव यादीत ३४५ व्या क्रमांकावर) देखील बंदी घातलेल्या गोलंदाजांच्या यादीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.