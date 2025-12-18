Liam Livingstone ला १३ कोटी देण्याची खरच गरज होती का? काव्या मारनच्या निर्णयावर होतेय टीका, मोहम्मद शमीचं नाव ओढलं जातंय... कारण

Kavya Maran Under Fire as SRH Spend Big on Livingstone : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी नुकत्याच झालेल्या लिलावात सर्व फ्रँचायझींची बोली पाहता, त्यांनी भारताच्या युवा खेळाडूंना जास्त पसंती दाखवल्याचे दिसतेय. चेन्नई सुपर किंग्सने तर दोन अनकॅप्ड भारतीय खेळाडूंसाठी प्रत्येकी १४.२० कोटी मोजून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यात पहिल्या फेरीत अनसोल्ड राहिलेल्या लायम लिव्हिंगस्टोनसाठी सनरायझर्स हैदराबादने दुसऱ्या फेरीत १३ कोटी मोजल्याने, सर्वांना अवाक् केले. SRH च्या या निर्णयावर आता टीका होताना दिसतेय..भारताचे माजी खेळाडू कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी सनरायझर्स हैदराबादच्या या बोलीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते या लिलावात SRH ला मोहम्मद शमीसाठी चांगला बॅकअप गोलंदाज घेता आला असता. त्यांनी काही चांगले गोलंदाज निवडण्याएवजी लिव्हिंगस्टोनला निवडले आणि १३ कोटी मोजले. लिव्हिंगस्टोनसह जॅक एडवर्ड्स ( ३ कोटी) व अनकॅप्ड खेळाडू सलिल अरोरा ( १.५० कोटी) यांच्यासाठी मोठी रक्कम मोजली. SRH कडे वेगवान आक्रमणात बळकटी नाही, त्यामुळे येत्या हंगामात त्यांची डोकेदुखी वाढू शकते..Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी.श्रीकांत यांनी हैदराबादच्या लिलावाच्या रणनीतीवर निशाणा साधला, लिव्हिंगस्टोनला मोठ्या पैशांच्या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मोहम्मद शमीसाठी स्पष्ट बॅक अप नसल्याकडे लक्ष वेधले, मजबूत फलंदाजी असूनही त्यांच्या गोलंदाजीबद्दल चिंता व्यक्त केली.."सर्वांनी लिव्हिंगस्टोनला बेस प्राईजवर सोडून दिले. तुम्ही आधीच त्याला घेण्याचे ठरवले असते तर तुम्ही त्याला २ कोटींमध्ये खिशात टाकू शकला असता. त्याची फलंदाजी उत्तम आहे, पण त्याच्यासाठी २० षटके कोण टाकेल? SRH ला खरोखर लिव्हिंगस्टोनसारख्या खेळाडूची गरज आहे का? त्यांनी शमीला सोडले. शमीचा पर्याय कोण आहे? ते अधिक चांगले नियोजन करू शकले असते, पण त्यांच्याकडे आधीच चांगली टीम होती. तरीही, गेल्या वर्षी ते फायनलसाठी पात्र ठरले नाहीत," श्रीकांत यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितले..IPL 2026 Auction: 'खर्च कसा करणार हा...' CSK ने बोली लावलेल्या प्रशांत वीरसाठी रिंकू सिंगसह UP संघातील खेळाडूंचा बसमध्येच जल्लोष.श्रीकांत यांनी गुजरात टायटन्सवर त्यांच्या मधल्या फळीच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल टीका केली आणि गेल्या हंगामात टॉप तीनवर अवलंबून राहिल्याबद्दल सांगितले. "त्यांनी त्यांच्या मधल्या फळीच्या समस्यांकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. गेल्या हंगामात ते फक्त त्यांच्या टॉप तीन खेळाडूंमुळे पात्र ठरले. जगभरात मधल्या फळीतील चांगले फलंदाज नाहीत का?," श्रीकांत म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.