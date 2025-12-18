Cricket

Liam Livingstone ला १३ कोटी देण्याची खरच गरज होती का? काव्या मारनच्या निर्णयावर होतेय टीका, मोहम्मद शमीचं नाव ओढलं जातंय... कारण

SRH Face Backlash Over Livingstone Purchase in IPL Auction: IPL लिलावात सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) लायम लिव्हिंगस्टोनसाठी तब्बल १३ कोटी रुपयांची बोली लावल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयावर मालक काव्या मानर यांच्यावर टीका होत आहे.
Kavya Maran Under Fire as SRH Spend Big on Livingstone

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kavya Maran Under Fire as SRH Spend Big on Livingstone : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी नुकत्याच झालेल्या लिलावात सर्व फ्रँचायझींची बोली पाहता, त्यांनी भारताच्या युवा खेळाडूंना जास्त पसंती दाखवल्याचे दिसतेय. चेन्नई सुपर किंग्सने तर दोन अनकॅप्ड भारतीय खेळाडूंसाठी प्रत्येकी १४.२० कोटी मोजून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यात पहिल्या फेरीत अनसोल्ड राहिलेल्या लायम लिव्हिंगस्टोनसाठी सनरायझर्स हैदराबादने दुसऱ्या फेरीत १३ कोटी मोजल्याने, सर्वांना अवाक् केले. SRH च्या या निर्णयावर आता टीका होताना दिसतेय.

