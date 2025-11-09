Cricket

IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स

IPL 2026 Auction and Retention Updates: आयपीएलचा १९ वा हंगाम पुढच्यावर्षी खेळवला जाणार असला, तरी या वर्षाच्या अखेरीस या हंगामासाठी लिलाव होणार आहे. याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहे.
IPL Auction

IPL Auction

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२६ च्या लिलावाबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

  • डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात लिलाव होण्याची शक्यता आहे.

  • १५ नोव्हेंबरपर्यंत फ्रँचायझींना खेळाडूंच्या रिटेंशनबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.

Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL Auction
IPL 2026

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com