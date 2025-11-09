IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स

आयपीएल २०२६ च्या लिलावाबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात लिलाव होण्याची शक्यता आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत फ्रँचायझींना खेळाडूंच्या रिटेंशनबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा पुढच्यावर्षी होणार असली, तरी त्याआधी होणाऱ्या लिलावाबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या लिलावातून अनेक संघात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आता हा लिलाव कधी होणार आणि त्याआधी खेळाडूंना संघात कायम करण्याची आणि करारमुक्त करण्यासाठी अखेरची तारीख काय असेल, याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..IPL 2026 Update: काव्या मारनचा धक्कादायक निर्णय घेण्याच्या तयारीत, असं करण्याची खरच गरज आहे का? सनरायझर्स हैदराबाद....आत्तापर्यंत आयपीएलचे १८ हंगाम यशस्वीपणे पार पडले आहेत. आता २०२६ मध्ये होणारा १९ वा हंगाम असेल. १८ व्या हंगामापूर्वी मेगा ऑक्शन झाले होते, ज्यात जवळपास सर्वच संघात उलथापालथ झाल्याचे दिसले. काही संघांसाठी हा लिलाव फायद्याचा ठरला, तर काहींसाठी तोट्याचा. महागड्या खेळाडूंचे विक्रमही तुटले होते. आता १९ व्या हंगामासाठी होणारा लिलाव छोटा असेल. पण गेल्या हंगामात खराब कामगिरी झालेल्या संघांना या लिलावातून संघाची पुर्नबांधणी करता येणार आहे..क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होऊ शकतो. त्यातही १३ ते १५ डिसेंबरच्या दरम्यान हा लिलाव होण्याची दाट शक्यता आहे. पण अद्याप बीसीसीआयने अधिकृत वेळापत्रक तयार केलेले नाही. तसेच गेल्या हंगामाप्रमाणे यंदा लिलाव परदेशात न होता भारतातच होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जर लिलाव डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे, तर फ्रँचायझींना या हंगामासाठी कोणत्या खेळाडूंना संघात ठेवायचे आणि कोणाला करारमुक्त करायचे (Retention) याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर असणार आहे. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व फ्रँचायझींना ही यादी घोषित करावी लागणार आहे. यावेळी ही यादी घोषित करताना अनेक आश्चर्याचे धक्के बसण्याचीही शक्यता आहे..आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स सर्वात शेवटच्या स्थानांवर होते, अशात हे दोन्ही संघ अनेक खेळाडूंना करारमुक्त करण्याची शक्यता आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा आर अश्विन आधीच निवृत्त झाल्याने त्याला देण्यात आलेली ९.७५ कोटींची किंमत चेन्नईच्या पर्समध्ये आहे. याशिवाय ते दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, डेवॉन कॉनवे यांना करारमु्क्त करण्याची शक्यता आहे..IPL 2026 : KL Rahul च्या बदल्यात दिल्ली कॅपिटल्सने KKR समोर ठेवले तीन पर्याय, कोलकाता फ्रँचायझीने दाखवला ठेंगा.याशिवाय राजस्थान रॉयल्सही संजू सॅमसनचे ट्रेडिंग करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समजत आहे. याशिवाय ते महिश तिक्षणा आणि वनिंदू हसरंगा यांनाही मुक्त करण्याची शक्यता आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स वेंकटेश अय्यरला मुक्त करू शकतात. त्याच्यासाठी त्यांनी तब्बल २३.७५ कोटी रुपये मोजले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.