IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली

आयपीएल २०२६ लिलावात महाराष्ट्रातील १० खेळाडूंना मोठी संधी मिळाली आहे. मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ संघातील ३४ खेळाडू लिलावात होते, यातील १० जणांना आयपीएल २०२६ खेळण्याची संधी आहे. या १० जणांमध्ये सर्फराज खान, पृथ्वी शॉ हे स्टार खेळाडू आहेत..इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा लिलाव मंगळवारी (१६ डिसेंबर) अबुधाबीमधील इतिहाद सेंटरमध्ये पार पडला. या लिलावात एकूण ७७ खेळाडूंवर बोली लागली. हा मिनी लिलाव होता, ज्यातून प्रत्येक फ्रँचायझीने आपापला संघ मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. या लिलावात काही परदेशी स्टार खेळाडूंना मोठी बोली लागली, तर देशांतर्गत क्रिकेट गाजवणाऱ्या अनेक युवा भारतीय खेळाडूंनाही मोठी रक्कम मिळाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १० खेळाडूंना बोली लागली..IPL Auction : जडेजाची कॉपी! CSKने उगाच १४ कोटी नाहीत मोजले, प्रशांत वीरचे Six एकदा बघाच... Video Viral.महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ असे एकूण तीन संघ बीसीसीआयच्या देशांतर्गत क्रिकेटच्या अंतर्गत खेळतात. या तीन संघातील मिळून १० खेळाडूंना आयपीएल २०२६ लिलावात बोली लागली आहे. या तीन संघातील एकूण ३४ खेळाडू लिलावात होते. यातील १० जणांना बोली लागली. यातील मुंबई संघातील तीन खेळाडू, महाराष्ट्र संघातील पाच खेळाडू आणि विदर्भ संघातील दोन खेळाडू आहेत..मुंबई संघातील सर्फराज खान, ओमकार टरमळे आणि अथर्व अंकोलेकर या तिघांना बोली लागली आहे. सर्फराजसाठी चेन्नई सुपर किंग्सने ७५ लाखांची बोली लावली आहे. तसेच ओमकार टरमळेसाठी सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांची बोली लावली, तर अथर्व अंकोलेकरला मुंबई इंडियन्सने ३० लाखांमध्ये खरेदी केले आहे..महाराष्ट्र संघातील पृथ्वी शॉसह प्रशांत सोळंकी, राहुल त्रिपाठी, साहिल पारख आणि विकी ओत्सवाल यांच्यासाठी बोली लागली आहे. पृथ्वी शॉसाठी त्याचा आधीचा संघ दिल्ली कॅपिटल्सनेच ७५ लाखांची बोली लावली आहे. साहिल पारखसाठीही दिल्ली कॅपिटल्सने ३० लाखांची बोली लावली आहे.प्रशांत सोळंकी आणि राहुल त्रिपाठी यांच्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सने अनुक्रमे ३० लाख आणि ७५ लाखांची बोली लावली. विकी ओत्सवालला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ३० लाखांच्या किंमतीत संघात घेतले आहे..IPL 2026 Auction : रिषभ पंतच्या संघाकडून मोठी चूक; ४ सामन्यांसाठी मोजले ८.६० कोटी; कॅमेरून ग्रीनपेक्षा 'या' खेळाडूचा झालाय फायदा.विदर्भ संघातील दानिश मालेवार आणि प्रफुल हिंगे या दोन खेळाडूंसाठी बोली लागली आहे. दानिशसाठी मुंबई इंडियन्सने ३० लाख रुपये मोजले, तर प्रफुल हिंगेला सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाखांमध्ये खरेदी केले आहे..