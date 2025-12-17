Cricket

IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली

Maharashtra Players in IPL 2026 Auction: आयपीएल २०२६ लिलावात महाराष्ट्रातील १० खेळाडूंना बोली लागली आहे. मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ संघातील खेळाडूंना विविध संघांनी खरेदी केले आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२६ लिलावात महाराष्ट्रातील १० खेळाडूंना मोठी संधी मिळाली आहे.

  • मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ संघातील ३४ खेळाडू लिलावात होते, यातील १० जणांना आयपीएल २०२६ खेळण्याची संधी आहे.

  • या १० जणांमध्ये सर्फराज खान, पृथ्वी शॉ हे स्टार खेळाडू आहेत.

