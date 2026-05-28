Vaibhav Sooryavanshi ओपनर, सोबतीला कोण? IPL 2026 मधील अनकॅप्ड खेळाडूंची प्लेइंग इलेव्हन, तगड्या संघाला देईल टक्कर...

Vaibhav Sooryavanshi opener in uncapped IPL team: इंडियन प्रीमियर लीगच्या २०२६ च्या चालू हंगामात, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग, अंगक्रिश रघुवंशी, प्रिन्स यादव आणि साकिब हुसेन यांच्यासह अनेक युवा नवोदित खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने प्रभावित केले आहे. आपापल्या संघांच्या यशात त्यांनी मोठा वाटा उचलला आहे. प्रिन्स यादवला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी मिळाली आहे, तर वैभवचा श्रीलंका दौऱ्यावरील भारत अ संघात समावेश केला गेला आहे. IPL 2026 चा अंतिम सामना आता फक्त तीन दिवसांवर आला असताना, अनकॅप्ड खेळाडूंच्या सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हनची चर्चा रंगली आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. त्याने राजस्थान रॉयल्सकडून १५ सामन्यांमध्ये ५५ चौकार आणि विक्रमी ६५ षटकारांसह ६८० धावा केल्या आहेत. अनकॅप्ड खेळाडूंच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तो सलामीला खेळेल, यात शंकाच नाही. त्याच्यासोबतीला पंजाब किंग्सचा प्रभसिमरन सिंग दिसेल. त्याने या पर्वात १३ सामन्यांत ५१० धावा केल्या आहेत आणि पंजाबकडून तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. सलग दोन पर्वात ५०० हून अधिक धावा करणारा तो पहिला अनकॅप्ड खेळाडू आहे..IPL 2026 Qualifier 2: गुजरात टायटन्स - राजस्थान रॉयल्स, सामना रद्द झाल्यास काय? RCBविरुद्ध फायनलमध्ये कोण खेळणार? .CSK चा १८ वर्षीय आयुष म्हात्रे दुखापतीमुळे केवळ सहा सामने खेळला असला तरी त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर १७७.८७ च्या स्ट्राईक रेटने २०१ धावा करून प्रभावित केले. KKR साठी अंगक्रिश रघुवंशीने १३ सामने खेळून पाच अर्धशतकांसह ४२२ धावा केल्या आहेत. CSK ने युवा यष्टीरक्षक-फलंदाज कार्तिक शर्माला १४.२० कोटी रुपयांना करारबद्ध केले आणि त्याने मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणून ११ सामन्यांमध्ये २९५ धावा केल्या. २३ वर्षीय सूर्यांश शेडगेने पंजाब किंग्सकडून मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणून सात सामने खेळले आणि १७५.५५ च्या प्रभावी स्ट्राइक रेटने १५८ धावा केल्या..LSG कडून आपल्या पहिल्याच आयपीएल हंगामात, मुकुल चौधरीने १० सामने खेळून १७० धावा केल्या होत्या आणि तो अनकॅप्ड प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फिनिशरची भूमिका बजावताना दिसेल. गोलंदाज प्रिन्स यादवने LSG साठी सर्वाधिक १६बळी घेतले आहेत आणि गोलंदाजी विभागाचे नेतृत्व तो करताना दिसेल. फिटनेसच्या समस्यांमुळे मोहसिन खान LSG कडून केवळ सात सामने खेळला आणि त्याने ११ बळी घेतले. त्याने एका सामन्यात वैभव सूर्यवंशीविरुद्ध निर्धाव षटकही टाकले आणि असा पराक्रम करणारा तो एकमेव गोलंदाज आहे. बिहारचा वेगवान गोलंदाज साकिब हुसेनने आपल्या पहिल्याच आयपीएल हंगामात SRHकडून खेळताना ११ सामन्यांमध्ये १५ फलंदाजांना बाद केले. या यादित शेवटचं नाव रसिख सलाम दार याचे असेल. त्याने RCB कडून या पर्वात १६ विकेट्स घेतल्या..वैभव सूर्यवंशी म्हणजे भारतीय क्रिकेट नाही! १५ वर्षीय खेळाडूला टीम इंडियात संधी देण्याच्या विरोधात उभा राहिला दिग्गज, म्हणाला....इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून : ब्रिजेश शर्मा, प्रफुल्ल हिंगे आणि कार्तिक त्यागी यांना स्थान मिळू शकते. ब्रिजेशने राजस्थान रॉयल्ससाठी १२ सामन्यांमध्ये १३ बळी घेतले आहेत, हिंगेने सनरायझर्स हैदराबादसाठी सात सामन्यांमध्ये १४ फलंदाजांना बाद केले आहे, आणि त्यागीने कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी १४ सामन्यांमध्ये १८ बळी घेत हंगामाची सांगता केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.