IPL 2026 : आवेश खानवर बंदीची कारवाई? अतिउत्साह महागात पडणार, लखनौ सुपर जायंट्सचा गोलंदाज अडचणीत सापडणार

Over-Excitement Costs Avesh Khan? IPL 2026 Ban Threat Looms: लखनौ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज आवेश खान याच्यावर बंदी घातली जाण्याची चर्चा सुरू आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्याकडून ICC च्या नियमांचा भंग झाला आणि त्यामुळेच इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये त्याच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. LSG कर्णधार रिषभ पंत याने मारलेला चेंडू सीमारेषेपार जाण्यापूर्वीच आवेशने बॅटने तो पुन्हा टोलवला. त्यानंतर लखनौने विजयी जल्लोष केला. पण, आवेशची ही कृती नियमाच्या कचाट्यात अडकली आहे..जयदेव उनाडकटच्या शेवटच्या षटकात आवेश खान पॅड बांधून फलंदाजीसाठी तयार होता, पण रिषने चौकार खेचून मॅच संपवली. लखनौला दोन चेंडूंत एक धाव हवी होती आणि तेव्हा रिषभने चौकाराच्या दिशेने चेंडू टोलवला, तो चेंडू सीमारेषा पार करण्यापूर्वीच आवेशने उत्साहात बॅटने त्याला परतीची दिशा दाखवली. आयपीएल नियामक परिषदेने अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केले नसले तरी, खेळाडूच्या आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबद्दल ते दंड आकारतात का हे पाहावे लागेल. तुर्तास तरी आवेश खानवर बंदीची कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता नाही..नियम काय सांगतात?नियम १९ नुसार, चेंडू सीमारेषा ओलांडल्यानंतर किंवा सीमारेषेच्या बाहेर पडल्यानंतर लगेचच डेड होतो. शॉट मिड ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून गेला आणि थेट सीमारेषेच्या बाहेर गेल्यामुळे तो चौकार मानला गेला.नियम ४१ नुसार, विरोधी संघाला फसवण्याच्या किंवा अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर केलेल्या अयोग्य खेळाच्या बाबतीतच पंच पाच धावांचा दंड लावू शकतात. या प्रकरणात, SRH ने अपील केले नाही, तसेच पंचांनीही कोणतीही कारवाई केली नाही. सनरायझर्स हैदराबादचा एकही खेळाडू सीमारेषेच्या जवळ नव्हता आणि आवेश खानच्या कृतीमुळे कोणालाही चेंडू क्षेत्ररक्षण करण्यापासून रोखले गेले नाही..KKR vs PBKS Live: पंजाबच्या यष्टिरक्षकाने सहकाऱ्याला चेंडू फेकून मारला... मग काय, गडी पेटला अन् पुढच्या ३ चेंडूंत धिंगाणा घातला .मात्र, काही तज्ञ आणि चाहत्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तो नियम लागू केल्याने निकालात बदल होऊ शकला असता, कारण त्यामुळे त्या परिस्थितीत लखनौ सुपर जायंट्सला आवश्यक असलेल्या धावांची संख्या वाढली असती. LSG चा पुढील सामना ९ एप्रिल रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध होईल.