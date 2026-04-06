Cricket

IPL 2026 Controvarsy: बस्सsss झालं... SRH ची मालकीण काव्या मारन संतापली, BCCI कडे आवेश खानसह दोन वादग्रस्त निर्णयाची तक्रार

SRH complaint to BCCI Avesh Khan incident IPL 2026: सनरायझर्स हैदराबादच्या मालकीण Kavya Maran या आयपीएल २०२६ मधील वादग्रस्त सामन्यानंतर प्रचंड संतापल्या आहेत. लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्धच्या लढतीत घडलेल्या Avesh Khan संबंधित घटनेमुळे आणि दोन वादग्रस्त कॅचच्या निर्णयांमुळे SRH ने थेट बीसीसीआयकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
SRH writes to BCCI after Avesh Khan incident, complain about 2 controversial catches

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL umpiring controversy explained SRH LSG match: सनरायझर्स हैदराबाद संघला आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. पण, काही निर्णयांचा त्यांना फटका बसल्याची चर्चा आहे. लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात आवेश खानने ( Avesh Khan) चेंडू सीमारेषेचा पार जाण्यापूर्वीच बाहेरून तो पुन्हा मैदानात टोलवला. अम्पायरचं लक्ष असतं आणि SRH ने आक्षेप घेतला असता तर लखनौला ५ धावांची पेनल्टी दिली गेली असती, त्यामुळे त्यांना २ चेंडंत ६ धावा कराव्या लागल्या असत्या, पण तसं काही घडलं नाही. मात्र, हैदराबाद फ्रँचायझीने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

sports
Cricket News
BCCI
Sunrisers Hyderabad
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
cricket news today
Avesh Khan
Lucknow Super Giants
Royal Challengers Bangalore
Abhishek Sharma
IPL 2026

