IPL 2026 : Vaibhav Suryavanshi च्या बाजूला बसून राजस्थान रॉयल्सच्या 'त्या' व्यक्तीची चुकीची कृती; BCCI कारवाई करण्याच्या तयारीत

BCCI action on RR rule violation vs RCB match details: वैभव सूर्यवंशी व ध्रुव जुरेल यांच्या आक्रमक खेळीने राजस्थान रॉयल्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी दणदणीत विजय मिळवून दिला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा पराभव करून RR ने विजयी चौकार मारला आणि गुणतालिकेतील अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली. पण, सामन्यानंतर RR चा संघ अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .आयपीएलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डगआऊट व ड्रेसिंग रूमसह खेळाडू आणि सामना अधिकारी क्षेत्रात (PMOA) मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापरास सक्त मनाई आहे. पण, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, वैभव सूर्यवंशीच्या शेजारी बसलेला एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य मोबाईल वापरताना दिसत आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे..How Will BCCI React?बीसीसीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी संहितेचा स्पष्ट भंग केल्या प्रकरणी फ्रँचायझीवर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. बीसीसीआयने अद्याप या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु तो व्हिडीओ माध्यमांमध्ये सर्वत्र व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे बीसीसीआय निश्चितपणे याची चौकशी करतील आणि त्यानंतर पुढील कारवाई ठरवतील. हा फोन सपोर्ट स्टाफने वापरल्यामुळे, बीसीसीआयला हे उल्लंघन किती गंभीर वाटते यावर अवलंबून दंड आकारला जाऊ शकतो किंवा PMOA मध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते..IPL 2026 ORANGE CAP: वैभव सूर्यवंशीची ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत गरुड झेप! विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप फाईव्हमध्येही नाहीत... .दरम्यान, RR vs RCB सामन्यात रजत पाटीदारच्या संघाने ८ बाद २०१ धावा उभ्या केल्या आणि त्याला राजस्थानने १८ षटकांत ४ बाद २०२ धावा करून विजय मिळवला. बंगळुरूकडून कर्णधार रजत पाटीदार ( ६३), विराट कोहली ( ३२), रोमारिओ शेफर्ड ( २२) व वेंकटेश अय्यर ( २९) यांनी दमदार खेळ केला. त्याला राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशी ( ७६) व ध्रुव जुरेल ( नाबाद ८१) यांनी सडेतोड उत्तर दिले. वैभव व ध्रुव यांच्या १०८ धावांच्या भागीदारीने राजस्थानच्या विजयाचा पाया भक्कम केला.