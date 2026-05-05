DC vs CSK Live: चेन्नईच्या गोलंदाजांची दमदार कामगिरी, पण एक झेल सोडणे पडले महागात! त्रिस्तान स्तब्स-समीर रिझवीने झोडले...

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Marathi Update : चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजांनी टिच्चून मारा करताना दिल्ली कॅपिटल्सच्या धावगतीला चांगली लगाम लावली होती. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखण्यासाठी दोन्ही संघांना विजय महत्त्वाचा आहे. अशात CSK ने चांगला मारा केला, परंतु DC च्या त्रिस्तान स्तब्सचा झेल सोडणे त्यांना महागात पडले. स्तब्स आणि इम्पॅक्ट प्लेअर समीर रिझवी, या जोडीने CSK च्या मेहनतीवर पाणी फिरवले आणि सन्मानजनक लक्ष्य उभे केले..दोन्ही संघांना ९ पैकी ४ सामन्यांत विजय मिळवता आलेला आहे. चेन्नईचे दिल्लीविरुद्ध पारडे २०-१२ असे जड आहे. दिल्लीतही त्यांनी ६-२ अशी आघाडी घेतली आहे. २०२२ नंतर चेन्नईने दिल्लीविरुद्ध चार विजय मिळवले आहेत, तर दिल्लीला दोन सामने जिंकता आलेले आहेत.Chennai Super Kings : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, जेमी ओव्हरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंग.Delhi Capitals : लोकेश राहुल, पथूम निसंका, करुण नायर, त्रिस्तान स्तब्स, नितीश राणा, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन..DC चा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉल जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. लुंगी एनगिडी तंदुरूस्त झाला असून कायले जेमिन्सनच्या जागी तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला आहे. CSK ने अकिल होसैन व गुरजपनीत सिंग हे परतले आहे. ऋतुराजने दुसरे षटकत फिरकीपटू अकिलला देऊन दिल्लीला चकित केले आणि त्या षटकात पथूम निसंकासाठी LBW ची जोरदार अपीलही झाले. पण, तो वाचला. मात्र चौथ्या षटकात मुकेश चौधरीने त्याची विकेट घेतली. पथूम १९ धावांवर झेलबाद झाला. अकिलने त्याच्या तिसऱ्या षटकात लोकेश राहुलला ( १२) माघारी पाठवले. ऋतुने चांगला झेल टिपला..DC चे दोन्ही सलामीवीर ३६ धावांवर माघारी पाठवून CSK ने सामन्यावर पकड घेतली होती. करुण नायरने ( १३) आणखी एक संधी गमावली. नूर अहमदच्या गोलंदाजीवर गुरजपनीत सिंगने झेल टिपला. नूरने त्याच्या पुढच्या षटकात नितीश राणाचा ( १५) काटा काढून CSK ला खूप मोठे यश मिळवून दिले. ११ व्या षटकात गुरजपनीतच्या गोलंदाजीवर त्रिस्तान स्तब्सचा सोपा झेल नूरने टाकला नसता, तर दिल्लीची अवस्था ५ बाद ६२ अशी झाली असती. पण, त्याच षटकात अक्षर पटेलची ( २) विकेट काढून गुरजपनीतने DC ला पाचवा धक्का दिलाच.. स्तब्सचा झेल सोडणे चेन्नईला महागात पडले आणि समीर रिझवीसोबत त्याने ६५ धावांची भागीदारी केली. १९व्या षटकात स्तब्स माघारी परतला आणि त्याने ३१ चेंडूत १ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावा केल्या. रिझवीने २४ चेंडूंत ४० धावांची नाबाद खेळी करताना दिल्लीला ७ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. शेवटच्या षटकात दिल्लीने २० धावा कुटल्या.