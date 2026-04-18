SRH vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सने टॉस जिंकला, धाडसी निर्णय घेतला; महेंद्रसिंग धोनीबाबत शब्दही नाही उच्चारला, Playing XI

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्स, हे प्रत्येकी चार गुण खात्यात असलेले दोन्ही संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये समोरासमोर आले आहेत. नेट रन रेटच्या फरकामुळे SRH तालिकेत चौथ्या, तर CSK आठव्या क्रमांकावर आहेत. पण, त्यांनी सलग तिसरा विजय मिळवल्यास, तेही अव्वल चारमध्ये पोहोचू शकतील..या सामन्यात साऱ्यांच्या नजरा CSK च्या प्लेइंग इलेव्हनकडे लागल्या होत्या, कारण MS Dhoni च्या नावाचा शोध त्यांना होता. चेन्नईने आतापर्यंत ५ सामन्यांत सलग तीन पराभवानंतर दोन विजय मिळवले आहेत, पंरतु या सामन्यांत महेंद्रसिंग धोनी खेळला नव्हता. तो संघासोबत हैदराबाद येथे आलाय खरा, परंतु खेळणार की नाही यावर शंका होतीच..खलील अहमदने माघार घेतल्याने CSK ची गोलंदाजी आणखी कमकुवत झाली आहे. नूर अहमद याला सूर गवसल्याने आणि अंशुक कंबोजच्या सातत्याने चेन्नईच्या ताफ्यात आनंद आहे, परंतु SRH च्या आक्रमक फलंदाजांना ते कसे रोखतात, हे पाहणे औत्सुकतेचं ठरेल. दुसरीकडे हैदराबादला प्रफुल हिंगे व साकिब हुसैन हे दोन प्रतिभावान गोलंदाज सापडले आहेत. या दोघांनी पदार्पणाचा सामना गाजवताना प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..आजच्या सामन्यात संजू सॅमसनसोबत सलामीला आयुष म्हात्रे येतोय का, याचीही उत्सुकता आहेच. या आयपीएलमध्ये तीन सामन्यांत सलामीला आल्यानंतर सर्वात कमी सरासरी ( १२.६०) ही ऋतुराज गायकवाडची आहे. तेच SRH चा सलामीवीर अभिषेक शर्मा या वर्षी भारतीयांमध्ये सर्वाधिक ७ वेळा भोपळ्यावर बाद झाला आहे. CSK ने या पर्वात सर्वाधिक ९ झेल टाकले आहेत आणि ही त्यांची डोकेदुखी वाढवणारी दुसरी गोष्ट आहे. .चेन्नई सुपर किंग्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. CSK च्या ताफ्यात मुकेश चौधरी व मॅथ्यू शॉर्ट यांची एन्ट्री झाली आहे. महेंद्रसिंग धोनी आजच्या सामन्यालाही मुकला आहे आणि इम्पॅक्ट प्लेअरमध्ये त्याचे नाव न दिसल्याने चाहते निराश झाले आहेत. Chennai Super Kings: संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, सर्फराज खान, शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, जेमी ओव्हरटन, मॅथ्यू शॉर्ट, अंशूल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंग. Sunrisers Hyderabad : अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा.