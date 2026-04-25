IPL 2026, DC vs PBSK: दिल्लीने उभारल्या IPL 2026 मधील सर्वोच्च धावा! केएल राहुलचं वादळी दीडशतक अन् नितीश राणासोबत विक्रमी पार्टनरशीप

DC vs PBKS Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ३५ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स संघात खेळला जात आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जात असलेल्या या सामन्यात पहिला डाव केएल राहुल आणि नितीश राणा (KL Rahul & Nitish Rana) यांच्या आक्रमक फलंदाजीने गाजवला. त्यांनी द्विशतकी भागीदारी केली. त्यामुळे दिल्लीने पंजाबसमोर विक्रमी २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..IPL 2026, DC vs PBKS: अक्षर पटेलने सलग ७ वा टॉस जिंकला! चेन्नई अन् हैदराबादच्या विक्रमाशीही दिल्लीची बरोबरी .या सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. अक्षरने या हंगामात नाणेफेक जिंकण्याची ही सलग सातवी वेळ होती. त्याने घेतलेल्या प्रथम फलंदाजीच्या निर्णयाला केएल राहुल आणि नितीश राणा यांनी न्याय दिला.दिल्लीकडून केएल राहुलसोबत पाथुम निसंकाने डावाची सुरुवात केली. दोघांनीही आक्रमक सुरुवात केली होती. पण तिसऱ्या षटकात २ चौकारांसह ११ धावा केलेल्या निसंकाला अर्शदीप सिंगने बाद केले. .मात्र त्यानंतर केएल राहुलला नितीश राणाची साथ मिळाली. दोघांनीही पंजाबच्या प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. केएल राहुलने २६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याच्यापाठोपाठ लगेचच १२ व्या षटकात २८ धावा चोपत २९ चेंडूत राणाने अर्धशतक पूर्ण केले. यासोबतच दोघांनी शतकी भागीदारी १२ व्या षटकात पूर्ण केली.त्यानंतरही त्यांनी आक्रमक पवित्राच कायम ठेवला. १५ व्या षटकात केएल राहुलने त्याचे शतक पूर्ण केले. हे त्याचे ६ वे आयपीएल शतक ठरले. शतक पूर्ण केल्यानंतर १६ व्या षटकात विजयकुमार वैशाखविरुद्ध केएल राहुलने आणखीनच आक्रमक खेळ करताना २४ धावा ठोकल्या. .याचदरम्यान १७ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर नाट्यमय घटना घडली. नितीश राणाने युझवेंद्र चहलच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट खेळला. पण मार्कस स्टॉयनिसने डीपमध्ये बाऊंड्री लाईनजवळ अफलातून झेलही घेतला. सुरुवातीला त्याने योग्य झेल घेतला असं वाटलं. मात्र तो बाऊंड्री लाईनच्या खूपच जवळ असल्याने तिसऱ्या पंचांनी बराचवेळ हा झेल तपासला. त्यानंतर रिव्ह्यूमध्ये स्टॉयनिसच्या बूटांचा अगदी हलका स्पर्श बाऊंड्री लाईनला लागल्याने अखेर राणाला नाबाद देण्यात आले. त्यामुळे ८० धावांवर असताना त्याला जीवदान मिळाले..IPL 2026: दिल्लीसमोर पंजाबला रोखण्याचे आव्हान; श्रेयस अय्यरची अपराजित सेना सहाव्या विजयाच्या मार्गावर,पाहा संभावित Playing XI.राणाने नंतर १८ व्या षटकाच्या सुरुवातीलाच आक्रमण करत शतकाकडे वाटचाल केली. पण श्रेयस अय्यरने झेव्हियर बार्टलेटच्या गोलंदाजीवर त्याचा अफलातून झेल घेत त्याला माघारी धाडले. नितीशने ४४ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९१ धावा केल्या. तो बाद झाल्याने त्याची आणि केएल राहुलची २२० धावांची भागीदारी तुटली. पण त्यांची दिल्ली कॅपिटल्ससाठी केलेली ही सर्वोच्च भागीदारी ठरली.दरम्यान, केएल राहुलने दीडशतकही पूर्ण केले. तो आयपीएलमध्ये दीडशतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. त्याच्या या खेळीमुळे दिल्लीने आयपीएल २०२६ मधील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली. त्यांनी २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या. केएल राहुल ६७ चेंडूत १६ चौकार आणि ९ षटकारांसह १५२ धावांवर धावांवर नाबाद राहिला. डेव्हिड मिलर ३ धावांवर नाबाद राहिला.