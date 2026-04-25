DC vs PBKS: २६४ धावा करूनही दिल्ली हरले, पंजाब किंग्सने विजयासह T20 मध्ये इतिहास घडवला! श्रेयस अय्यरची सेना अपराजितच

DC vs PBKS Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) पंजाब किंग्सने शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सला त्यांच्याच घरच्या मैदानात अरुण जेटली स्टेडियममध्ये पराभवाचा धक्का दिला. पंजाबने ६ विकेट्सने विजय मिळवला आहे. हा ७ सामन्यांतील ६ वा विजय आहे. त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे ते अद्यापही अपराजित आहेत. ७ सामन्यात अपराजित राहणारा त्यांचा पहिला संघ आहे. या सामन्यात दिल्लीने पंजाबसमोर २६५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग पंजाबने (Punjab Kings) १८.५ षटकातच पूर्ण केला. त्यामुळे त्यांनी इतिहास रचला आहे. आयपीएलच नाही, तर पुरुषांच्या टी२० क्रिकेटमध्ये यापूर्वी कधीही इतक्या मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग झालेला नव्हता. त्यामुळे पंजाब किंग्स पुरुषांच्या टी२०क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग (Successful Run Chase in Men's T20) करणारा संघ ठरला आहे. .पंजाबने २६५ धावांचा यशस्वी पाठलाग करत दोन वर्षांपूर्वीचा त्यांचाच विक्रम मोडत हा विश्वविक्रम केला आहे. यापूर्वीही पुरुषांच्या टी२०क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग करण्याचा विक्रम पंजाबच्याच नावावर होता. त्यांनी २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध २६२ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता.पुरुषांच्या टी२०क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग२६५ धावा - पंजाब किंग्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, दिल्ली, २०२६२६२ धावा - पंजाब किंग्स वि. कोलकाता नाईट रायडर्स, कोलकाता, २०२४२५९ धावा - दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, सेंच्युरियन, २०२३२५८ धावा - ब्रिस्बन हिट वि. पर्थ स्कॉचर्स, ब्रिस्बन, २०२५२५३ धावा - मिडलसेक्स वि. सरे, द ओव्हल, २०२३.प्रभसिमरनचे आक्रमण अन् श्रेयस अय्यरची फिनिशपंजाबकडून प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंग (Priyansh Arya & Prabhsimran Singh) यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी अत्यंत आक्रमक सुरुवात केली. त्यातही प्रभसिमरन प्रचंड वेगात खेळत होता. यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीला डोक्याची दुखापत झाल्याने तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. दरम्यान, त्यानंतरही प्रियांश आणि प्रभसिमरनने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. प्रभसिमरनने १८ चेंडूत अर्धशतक केले. या दोघांनी मिळून पॉवरप्लेच्या ६ षटकातच ११६ धावा केल्या. त्यामुळे पॉवरप्लेमध्ये सर्वोच्च धावा करणारा पंजाब दुसरा संघ ठरला. यापूर्वी सरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध २०२४ मध्ये १२५ धावा पॉवरप्लेमध्ये केल्या होत्या.त्यांची जोडी ७ व्या षटकात अक्षर पटेलने प्रियांश आर्यला बाद करत तोडली. त्याने १७ चेंडूत ४३ धावा केल्या, ज्यात २ चौकार आणि ५ षटकार मारले. त्यांनंतरही प्रभसिमरन शतकाकडे वाटचाल करत होता. पण ८ व्या षटकात त्याचा अडथळा कुलदीप यादवने दूर केला. त्याला कुलदीपने पायचीत पकडले, त्यामुळे प्रभसिमरनला २६ चेंडूत ९ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७६ धावांवर माघारी जावे लागले. पण त्याच्या खेळीने पंजाबच्या आशा उंचावल्या..दरम्यान, १० व्या षटकात कुलदीपने कुपर कोनोलीलाही १७ धावांवर बाद करत दिल्लीला सामन्यात परत आणले. परंतु, नेहल वढेरा आणि श्रेयस अय्यर यांनी डाव सावरत पंजाब किंग्सची आशा कायम ठेवल्या. त्यांनीही आक्रमक खेळत ५६ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला २०० धावा पार करून दिल्या. १५ व्या षटकात नेहलला २५ धावांवर विपराज निगमने बाद केले. नंतर श्रेयस अय्यरचा (Shreyas Iyer) शेवटी दोनदा झेल दिल्लीकडून सुटले. याचा फायदा श्रेयसने घेतला आणि शशांक सिंगसोबत आक्रमक फटकेबाजी करत पंजाबला विजयापर्यंत पोहचवले. त्याने शशांकसोबत नाबाद ६४ धावांची भागीदारी केली. श्रेयस ३६ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांसह ७१ धावांवर नाबाद राहिला. शशांक १० चेंडूत १९ धावांवर नाबाद राहिला.दिल्लीकडून कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच अक्षर पटेल आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..केएल राहुलचं दीडशतकदरम्यान, दिल्लीने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या होत्या. केएल राहुलने (KL Rahul) ६७ चेंडूत १६ चौकार आणि ९ षटकारांसह १५२ धावांची नाबाद खेळी केली. तो आयपीएलमध्ये दीडशतक करणारा पहिलाच भारतीय फलंदाज ठरला. त्याच्याशिवाय नितीश राणाने ४४ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९१ धावांची खेळी केली.पंजाब किंग्सकडून अर्शदीप सिंग आणि झेव्हियर बार्टलेट यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.