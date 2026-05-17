DC vs RR: राजस्थानने जडेजाला Playing XI मधून बाहेर का काढलं? कर्णधारानं सांगितलं कारण; दिल्लीकडून Tripurana Vijay ला पदार्णाची संधी

IPL 2026 DC vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१७ मे) दोन सामने होत असून दुसरा सामना दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात होत आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणारा हा आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील अखेरचा सामना आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी प्लेऑफमधील शर्यतीत राहण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी करो वा मरो सामना आहे, तर राजस्थानला प्लेऑफचे गणित आपल्याच हातात ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. .IPL 2026: श्रेयस अय्यरची स्पेशल सेंच्युरी! धोनी, रोहित, विराटच्या पंक्तीत मिळवलंय स्थान.त्रिपुराणा विजयचे पदार्पणया सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी दिल्लीकडून त्रिपुराणा विजय आयपीएलमध्ये पदार्पण करत आहे. २४ वर्षांचा विजय आंध्र प्रदेशकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. तो फिरकी गोलंदाज आहे. त्याने आंध्र प्रदेशसाठी तिन्ही प्रकारात सामने खेळले आहेत.२०२४-२५ रणजी ट्रॉफीमध्ये त्याने राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात १० विकेट्स घेत सर्वांचे लक्ष्य वेधले होते. त्याच्याकडे खालच्या फळीत फलंदाजी करून योगदान देण्याचीही क्षमता आहे. त्याने आत्तापर्यंत १६ प्रथम श्रेणी सामन्यात ५२ विकेट्स घेतले असून ३२७ धावा केल्या आहेत. त्याने १४ लिस्ट ए सामन्यांत ५ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १० टी२० सामने खेळताना १४ विकेट्स घेतल्या आहेत..जडेजा सामन्याला मुकणारदरम्यान, राजस्थान रॉयल्स संघात नियमित कर्णधार रियान परागचे पुनरागमन झाले आहे. तसेच रवींद्र जडेजाला वर्कलोड मॅनेजमेंटच्या कारणाने प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर करण्यात आले आहे. त्याच्याऐवजी रवी सिंगला संधी दिली आहे..World Record: साई सुदर्शनचा विश्वविक्रम! IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपही मिळवली अन् T20 मध्ये भल्याभल्यांना जे जमलं नाही, ते करून दाखवलं.प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), रवी सिंग, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, ॲडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजाइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - दासून शनाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवी बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेरालादिल्ली कॅपिटल्स - केएल राहुल (यष्टीरक्षक), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), माधव तिवारी, त्रिपुराणा विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमारइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - आशुतोष शर्मा, समीर रिझवी, विपराज निगम, पथुम निसांका, करुण नायर.आमने-सामने आकडेवारीआयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स संघात आत्तापर्यंत ३१ सामने झाले असून १६ सामने दिल्लीने, तर १५ सामने राजस्थानने जिंकले आहेत. याआधी १ मे रोजी या दोन संघात आयपीएल २०२६ मधील पहिला सामना झालेला, हा सामना दिल्लीने जिंकला होता.