IPL 2026: श्रेयस अय्यरची स्पेशल सेंच्युरी! धोनी, रोहित, विराटच्या पंक्तीत मिळवलंय स्थान

IPL 2026 Punjab Kings news: रविवारी (१७ मे) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील ६१ वा सामना पंजाब किंगस विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (PBKS vs RCB) संघात धरमशाला येथे होत आहे. प्लेऑफच्या दृष्टीने दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना आहे. यासोबतच हा सामना पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरसाठी (Shreyas Iyer) खास आहे. त्याने या सामन्यात नेतृत्व करताना एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले आहे. .World Record: साई सुदर्शनचा विश्वविक्रम! IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपही मिळवली अन् T20 मध्ये भल्याभल्यांना जे जमलं नाही, ते करून दाखवलं.श्रेयस गेल्यावर्षीपासून आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सने नेतृत्व करत आहे. तसेच तो आयपीएलमध्ये २०१८ पासून विविध संघांच्या कर्णधाराच्या भूमिकेत पाहायला मिळाला आहे. आता बंगळुरूविरुद्ध रविवारी होत असलेला सामना त्याचा कर्णधार म्हणून आयपीएलमधील १०० वा सामना (100th IPL Match as Captain) आहे. तो आयपीएलमध्ये १०० सामन्यात नेतृत्व करणारा फक्त ५ वा खेळाडू ठरला आहे. त्याच्याआधी एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि गौतम गंभीर या चौघांनीच १०० हून अधिक सामन्यात नेतृत्व केले आहे. यातील केवळ धोनीने २०० हून अधिक सामन्यांत नेतृत्व केलंय..श्रेयसने पंजाब किंग्सच्या आधी २०१८ मध्ये सर्वात पहिल्यांदा दिल्ली कॅपिटल्सने नेतृत्वपद सांभाळले होते. त्याने २०२० पर्यंत ही जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर २०२२ ते २०२४ दरम्यान तो कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार होता. त्याच्या नेतृत्वात कोलकाताने २०२४ मध्ये आयपीएल ट्रॉफीही जिंकली. तसेच त्याच्या नेतृत्वात २०२० मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स, तर २०२५ मध्ये पंजाब किंग्स उपविजेते ठरले होते. त्यामुळे तो तीन संघांचे अंतिम सामन्यात नेतृत्व करणारा एकमेव कर्णधारही आहे..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामन्यात नेतृत्व करणारे कर्णधार(Most IPL Matches as a Captain)२३५ सामने - एमएस धोनी१५८ सामने - रोहित शर्मा१४३ सामने - विराट कोहली१२९ सामने - गौतम गंभीर१०० सामने - श्रेयस अय्यर.KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत.पंजाब किंग्ससमोर आव्हान टिकवण्याचे लक्ष्यआयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सने पहिल्या ७ सामन्यात एकही पराभव स्वीकारला नव्हता. ६ विजय मिळवले होते, तर १ सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. पण नंतर सलग ५ सामन्यातील पराभवामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. ते सध्या गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर असून प्लेऑफमध्ये जागा पक्की करण्यासाठी त्यांना उर्वरित सामने जिंकावेच लागणार आहेत.