IPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सच्या विजयाने Point Table मध्ये उलथापालथ; राजस्थानचा नेट रन रेट घसरला, CSK च्या प्ले ऑफच्या मार्गात अडथळा

IPL playoff race 2026 team positions explained: दिल्ली कॅपिटल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध विजय मिळवून प्ले ऑफची शर्यत आणखी रंगतदार बनवली आहे. DC ने विजय मिळवून Point Table मध्ये ८ गुणांसह सहाव्या स्थानावर कूच केली आणि चेन्नई सुपर किंग्सला मागे ढकलले. RR १२ गुणांसह चौथ्या स्थानावर कायम राहिला असला तरी त्यांचा नेट रन रेट कमी झाला. ही बाब पुढील टप्प्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. दिल्लीने CSK वरील दडपण वाढवले आहे. .रियान परागच्या ९० धावांच्या खेळीच्या जोरावर राजस्थानने ६ बाद २२५ धावांपर्यंत मजल मारली. यशस्वी जैस्वाल ( ६) व वैभव सूर्यवंशी ( ४) आज अपयशी ठरले. मिचेल स्टार्क व कायले जेमिन्सन यांनी त्यांना माघारी पाठवले. ध्रुव जुरेलने ४२ धावा करताना रियानसह तिसऱ्या विकेटसाठी ११२ धावा जोडल्या. त्यानंतर आलेल्या रवींद्र जडेजानेही ( २०) चौथ्या विकेटसाठी रियानसह ५३ धावा जोडल्या. रियानने ५० चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. त्यानंतर डोनोव्हन परेराने १४ चेंडूंत नाबाद ४७ धावा चोपल्या. दिल्लीकडून या पर्वात पहिलाच सामना खेळणाऱ्या स्टार्कने ३ विकेट्स घेतल्या..RR vs DC Live: 'चिमणी उडे, कावळा उडे'! पृथ्वी शॉ याच्यावर आली ही वेळ... सचिन, लारा यांच्यासोबत तुलना व्हायची आज तोच... Video .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या DC ला पथूम निसंका व लोकेश राहुल यांनी पहिल्या विकेटसाठी ९.३ ,टकांत ११० धावांची सलामी दिली. निसंका ३३ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६२ धावांवर पायचीत झाला. जडेजाच्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात तो पायचीत झाला. त्यानंतर राहुल व नितिश राणा ही फॉर्मात असलेली जोडी मैदानावर उभी राहिली. पण, या भागीदारीला १५ व्या षटकात नजर लागली. तुषार देशपांडेच्या चेंडूवर ध्रुव जुरेलने झेल टिपला. पण, नितीशच्या विकेटसाठी RR ला तिसऱ्या पंचाकडे जावे लागले. त्यात नितीशच्या बॅटला चेंडू लागल्याचे स्पष्ट झाले..नितीश १७ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३३ धावांवर माघारी परतला आणि लोकेशसह त्याची ६१ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. नितीश माघारी परतला तेव्हा DC ला ३३ चेंडूंत ५५ धावा करायच्या होत्या. पण, पुढच्याच षटकात जोफ्रा आर्चरने DC चा सेट फलंदाज लोकेशचा अडथळा दूर केला. तो ४० चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारासह ७५ धावांवर झेलबाद झाला. त्यामुळे सामन्यात चुरस निर्माण झाली होती. दिल्लीला तेव्हा २९ चेंडूंत ४९ धावा हव्या होत्या..RR vs DC Live: रवींद्र जडेजाने 'बॅट'उगारली, कुलदीप यादवने दिला धक्का... नेमकं काय घडलं? Viral Video ची चर्चा... .त्रिस्तान स्तब्स व आशुतोष शर्मा हे दोन्ही नवीन फलंदाज मैदानावर असल्याने दिल्लीची धडधड वाढली होती. या दोघांनी सामना १८ चेंडूंत ३० धावा असा जवळ आणलेला. देशपांडेने टाकलेल्या १८व्या षटकात दिल्लीच्या फलंदाजांनी १६ धावा चोपल्याने आता राजस्थानवर दडपण निर्माण झालं. जोफ्राचे १९वे षटक निर्णायक ठरणारे होते. त्याने चांगला माराही केला होता, परंतु शेवटच्या चेंडूवर चौकार मिळवण्यात स्तब्स यशस्वी झाला. शेवटच्या षटकात केवळ ५ धावा दिल्लीला करायच्या होत्या. आशुतोशने पहिलाच चेंडू चौकार खेचला. दिल्लीने १९.२ षटकांत ३ बाद २२६ धावा करून सामना जिंकला. स्तब्स १८ व आशुतोष २५ धावांवर नाबाद राहिला..IPL 2026 Point Table & Playoff Scenarioदिल्ली कॅपिटल्सने हा सामना जिंकून गुणतालिकेत सहाव्या क्रमांकावर कूच केली. राजस्थान रॉयल्सचा या सामन्यापूर्वी ०.६१७ असा नेट रन रेट होता, तर दिल्ली कॅपिटल्सचा -१.०६० असा नेट रन रेट होता. निकालानंतर दिल्लीचा नेट रन रेट ०.५१ झाला आणि कॅपिटल्सचा -०.९० असा सुधरला. दिल्लीचा ९ सामन्यातील चौथा विजय ठरला आणि ते ८ गुणांसह पुढे सरकले. आता त्यांना उर्वरित ५ पैकी पाच सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचता येणार आहे. चेन्नईला आता सहापैकी सहा सामना जिंकून १८ गुण व सुधारित नेट रन रेटसह शर्यतीत राहण्यासाठी प्रयत्न करावे लागलीत.