IPL, DC vs MI: दिल्लीने टॉस जिंकला! मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार, हार्दिक न खेळण्याचं कारण काय?

DC vs MI, Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (४ एप्रिल) पहिला डबल हेडर खेळवला जाणार आहे, म्हणजेच शनिवारी दोन सामने होणार आहेत. यातील दुपारचा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स संघात खेळवला जाणार आहे. हा आयपीएल २०२६ मधील आठवा सामना असून दिल्लीच्या घरच्या मैदानात अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना दुपारी ३.३० वाजता सुरू होणार असून नाणेफेक झाली आहे..आणखी एक चूक अन् Shreyas Iyer वर बंदी! CSK विरुद्धच्या सामन्यांनंतर IPL ची कडक कारवाई; २४ लाखांचा दंड.या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्या सामन्यात चांगला धावांचा पाठलाग केला असल्याने या सामन्यातही तशीच अपेक्षा आहे. दरम्यान, मुंबईला या सामन्यात मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई इंडियन्सचा नियमित कर्णधार हार्दिक पांड्याला बरं नसल्याने तो या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करणार आहे. या सामन्यासाठी मुंबईला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करावा लागला आहे. दीपक चाहर, कॉर्बिन बॉश आणि मिचेल सँटनर यांना मुंबईने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली आहे. त्यांना हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट आणि अल्लाह गझनफर यांच्या जागेवर संधी मिळाली आहे.दिल्ली कॅपिटल्सने मात्र त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फारसा बदल केलेला नाही. त्यांनी पहिल्या सामन्यात खेळवलेला संघच या सामन्यातही कायम केला आहे..प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शेरफेन रुदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराहइम्पॅक्ट प्लेअरचे पर्याय - मयंक मार्कंडे, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमारदिल्ली कॅपिटल्स - केएल राहुल, पाथुम निसंका, नितीश राणा, विपराज निगम, अक्षर पटेल, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमारइम्पॅक्ट प्लेअरचे पर्याय - आशुतोष शर्मा, अकिब नबी दार, समीर रिझवी, करुण नायर.मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या दोन्ही संघांचा हा या हंगामातील प्रत्येकी दुसरा सामना आहे. पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघांनी विजय मिळवला आहे. मुंबईने पहिल्या सामन्यात कोलकाता नाईय रायडर्सला पराभूत केलं, तर दिल्ली कॅपिटल्सने पहिल्या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध विजय मिळवला आहे..IPL 2026: ऋतुराज गायकवाडला संजू सॅमसनमुळे CSK संघात जाणवतोय धोका? माजी कर्णधाराचा खळबजनक दावा.आमने-सामने आकडेवारीमुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघात आत्तापर्यंत ३७ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील १६ सामने दिल्लीने जिंकले आहेत. तसेच २१ सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले आहेत.