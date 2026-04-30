IPL 2026, GT vs RCB: बंगळूर-गुजरात आज लढणार; अहमदाबादमध्ये 'काँटे की टक्कर'; कशी असेल प्लेइंग इलेव्हन

IPL 2026, GT vs RCB Marathi News: गतविजेता अन् यंदाच्या मोसमात फॉर्ममध्ये असलेला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि यजमान गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज (३० एप्रिल) आयपीएल साखळी फेरीचा सामना रंगणार आहे. अहमदाबादमध्ये होत असलेला हा सामना बंगळूरची गोलंदाजी विरुद्ध गुजरातची फलंदाजी असा असणार आहे. जोश हॅझलवूड व भुवनेश्वरकुमार हे बंगळूरचे गोलंदाज फॉर्ममध्ये असून, शुभमन गिल, साई सुदर्शन व जॉस बटलर हे गुजरातचे फलंदाज कात टाकत आहेत. आता ही लढाई कोण जिंकणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..MI vs SRH : रायन रिकल्टनचे विक्रमी शतक! मुंबईने IPL 2026 मधील सर्वोच्च धावसंख्येची संधी गमावली; हार्दिक, जॅक्सची तुफान फटकेबाजी.बंगळूर संघाने मागील मोसमाप्रमाणे यंदाही ठसा उमटवला आहे. जोश हॅझलवूड व भुवनेश्वरकुमार हे सलामी वेगवान गोलंदाज दर्जेदार गोलंदाजी करीत आहेत. दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत दोघांनी प्रभावी गोलंदाजी केल्यामुळे बंगळूरला सहजसुंदर विजय मिळवता आला. दिल्लीचा संपूर्ण संघ ७५ धावांमध्ये गारद झाला. भुवनेश्वरकुमार चेंडू स्विंग करण्यात माहीर असून, जोश हॅझलवूड कसोटीला साजेशी गोलंदाजी करीत प्रतिस्पर्धी फलंदाजांवर अंकुश ठेवत आहे. या दोघांसह कृणाल पंड्याही मधल्या टप्प्यात छान गोलंदाजी करीत आहे. सुयश शर्मा व रोमारियो शेफर्ड यांच्याकडूनही अपेक्षा पूर्ण होत आहेत..बंगळूरचा फलंदाजी विभागही गोलंदाजीप्रमाणे भक्कम आहे. विराट कोहली हा शानदार फलंदाजी करीत आहे. फिल सॉल्टला दुखापत झाल्यामुळे जेकब बेथेल याला संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्याला अद्याप मोठी खेळी करता आलेली नाही, पण त्याच्याकडून अपेक्षा करण्यात येत आहेत. देवदत्त पडिक्कल, कर्णधार रजत पाटीदार यांच्याकडूनही दमदार फलंदाजी होत आहे. रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा व टीम डेव्हिड यांच्यामध्ये अखेरच्या षटकांमध्ये धावगती वाढवण्याची क्षमता आहे..वरच्या क्रमांकावरील फलंदाजांवर मदारगुजरात संघाची फलंदाजी विभागाची मदार वरच्या तीन क्रमांकावरील खेळाडूंवर अवलंबून आहे. कर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन व जॉस बटलर या तीन खेळाडूंनी आतापर्यंत या मोसमात धमक दाखवली आहे. त्यामुळे उद्याच्या लढतीतही या तीन खेळाडूंकडून मोठ्या आशा बाळगल्या जात आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर यांना मधल्या फळीची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. या फलंदाजांना मधल्या फळीत सर्वस्व पणाला लावावे लागेल..सिराज, रबाडाची जोडगोळीगुजरातच्या संघामध्ये दोन अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहेत. मोहम्मद सिराज व कागिसो रबाडा ही त्यांची नावे. या दोघांकडून अव्वल दर्जाची कामगिरी होत आहे, पण सातत्याचा अभावही दिसून येत आहे. या दोघांसह जेसन होल्डर, मानव सुतार हे सहाय्यक गोलंदाज म्हणून संघात आहेत. राशीद खान याच्याकडे अनुभवाची कमी नाही, पण त्याला आगामी लढतींमध्ये प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करावी लागणार आहे..IPL 2026, Video: तुझ्या बॅटमध्ये AI चीप आहे? वैभव सूर्यवंशीच्या उत्तरानं टीका करणाऱ्या पाकड्यांची बोलती होईल बंद.आजचा सामनागुजरात टायटन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरवेळ - सायंकाळी ७.३० पासून.ठिकाण - अहमदाबादसंभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसह)गुजरात टायटन्स - साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुतार, प्रसिद्ध कृष्णारॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, सुयश शर्मा.