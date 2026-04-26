IPL 2026 Point Table: 'साई'कृपा! गुजरात टायटन्सचा शानदार विजय! चेन्नई सुपर किंग्सला नमवून गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप...

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Marathi Update: गुजरात टायटन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रविवारी चेन्नई सुपर किंग्सवर विजय मिळवला. ४ फलंदाज ३७ धावांवर गमावल्यानंतर ऋतुराज गायकवाडच्या नाबाद ७४ धावांनी CSK ला १५८ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, GT चे सलामीवीर शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांनी आक्रमक सुरूवात करून दिली. साईने आपला फॉर्म कायम राखताना संघाचा विजय निश्चित केला आणि IPL 2026 Point Table मध्ये पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली. CSK ची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली..कागिसो रबाडाने एकाच षटकात CSK च्या संजू सॅमसन ( ११) व उर्विल पटेल ( ४) यांना माघारी पाठवले. त्यानंतर मोहम्मद सिराज व मानव सुथार यांनी विकेट घेताना CSK ला ४ बाद ३७ असे बॅकफूटवर फेकले. पण, ऋतुराज व शिवम दुबे ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. चेन्नईला ५० धावा फलकावर चढवण्यासाठी १२ षटकं खेळावी लागली. शिवम ( २२), कार्तिक शर्मा ( १५) व जेमी ओव्हरटन ( १८) यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. ऋतुराज ६० चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ७४ धावांवर नाबाद राहिला..CSK vs GT Live: Ohh shit! चेन्नईच्या खेळाडूच्या तोंडावर चेंडू आदळला, डोळा थोडक्यात वाचला; काळजाचा ठोका चुकला.चेन्नईच्या ७ बाद १५८ धावांचा पाठलाग करताना शुभमन व सुदर्शन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ६.२ षटकांत ५८ धावा जोडल्या. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १९ वेळा ५०+ धावांची भागीदारी करणारी ही पहिली भारतीय जोडी ठरली. या दोघांनी रोहित शर्मा व इशान किशन यांचा ( १८) विक्रम मोडला. या विक्रमात ख्रिस गेल व विराट कोहली ( २१), विराट व एबी डिव्हिलियर्स ( २१) हे संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तर डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन ( २०) हे दुसऱ्या स्थानी आहेत..संजूने यष्टिंमागे चपळाई दाखवताना वाईड चेंडूवर शुभमनला ( ३३) यष्टिचीत केले. पण, सुदर्शन मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ३३ चेंडूंत पन्नास धावा पूर्ण केल्या, त्याच्या सोबतीला जॉस बटलर उभा राहिला. ( Sanju Samson masterclass stumping) पण, याच संजूने १४ व्या षटकात सुदर्शनचा सोपा झेल टाकला..सुदर्शन व बटलर ही जोडी विजयी धाव घेईपर्यंत मैदानावर उभी राहिली आणि गुजरातला ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवून दिला. सुदर्शनने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ७ षटकारांसह ८७ धावा केल्या. विजयासाठी ४ धावांची गरज असताना सुदर्शनने जोरदार फटका मारला, पंरतु डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने फुल लेंथ डाईव्ह मारून झेल टिपला. बटलरसोबत त्याची ६० चेंडूंत ९७ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. बटलरने षटकाराने गुजरातचा विजय पक्का करताना ३० चेंडूंत नाबाद ३९ धावा केल्या. गुजरातने १६.४ षटकांत २ बाद १६२ धावा केल्या.