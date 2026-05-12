IPL 2026: हैदराबाद-गुजरातमध्ये प्लेऑफ निश्चित करण्यासाठी हातघाईची लढाई; कशी असू शकते दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन?

आयपीएलमध्ये प्लेऑफ निश्चित करण्याची लढाई हातघाईवर आलेली असताना प्रत्येकी १४ गुण असलेल्या परंतु अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स यांच्याच आज (१२ मे) सामना होत आहे. हा सामना जिंकणाऱ्या संघाचे प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित होईल. १० पैकी पहिले चार संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवणार आहेत आणि ताज्या क्रमवारीनुसार बंगळूर, हैदराबाद, गुजरात आणि पंजाब हे संघ पहिल्या चार क्रमांकावर आहेत, परंतु एकाचेही प्लेऑफमधील स्थान निश्चित झालेले नाही. तरीही सर्वांचा प्रयत्न पहिल्या दोन स्थानांमध्ये रहाण्याचा असणार आहे. त्यामुळे उर्वरित लढती मग त्यात प्रतिस्पर्धी कोणीही असले तरी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. .IPL 2026 Point Table: पंजाब किंग्सचा सलग चौथा पराभव; दिल्ली कॅपिटल्सने Playoff चे गणित बिघडवले; CSK, KKR, RR ला संधी....चारही संघांच्या गुणांमध्ये फारसा फरक नाही. त्यामुळे स्थान निश्चित करताना सरासरी विचारात घेतली जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या गुजरात संघाने सलग चार विजय मिळवून लय पकडली आहे. हैदराबादने एका पराभवानंतर गेल्या सामन्यात विजय मिळवलेला आहे. त्यामुळे काँटे की टक्कर आज अनुभवायला मिळेल. हैदराबादने गेल्या सामन्यात धडाकेबाज पंजाब संघाला ३३ धावांनी पराभूत केले होते. या सामन्यात त्यांनी चार बाद २३५ धावा करून आपला दरारा सिद्ध केला होता, पण आज त्यांचा सामना समतोल गोलंदाजी असलेल्या गुजरात संघाविरुद्ध होत आहे. मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, जेसन होल्डर आणि राशीद खान चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत..राजस्थानचा धडाकेबाज युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला दिशा आणि टप्प्याचा अचूक सापळा लावून त्याला बाद केले होते. त्यामुळे आज ट्रॅव्हिस, हेड, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशान यांच्याविरुद्ध कशी रणनीती आखली जाते याची उत्सुकता असेल. हेन्रिक क्लासेन हे अस्त्रसुद्धा हैदराबाद फलंदाजीच्या भात्यात आहे. कितीही डावपेच आखले, रणनीती तयार केली तरी हेड, अभिषेक, ईशानसारखे फलंदाज आपल्या तालावर गोलंदाजांना नाचवू शकतात. त्यामुळे आजच्या सामन्याला हैदराबादची फलंदाजी विरुद्ध गुजरातची गोलंदाजी असेही स्वरूप असेल. हैदराबादचा संघ सहजतेने द्विशतकी मजल मारत आहे. परिणामी आजचा सामनाही दोनशेपेक्षा अधिक धावांचा होणार, हे जवळपास निश्चित आहे..गुजरातला चिंता मधल्या फळीचीशुभमन गिल फॉर्मात असल्यामुळे गुजरातच्या फलंदाजीला बळ मिळाले आहे. सोबत साई सुदर्शनही चांगल्या धावा करत आहे. मुळात हे दोन्ही फलंदाज पॉवरप्लेचा चांगला वापर करत आहेत. जॉस बटलर अधूनमधून ठसा उमटवत आहे. मात्र, त्यांची मधली फळी तेवढीशी भरवशाची नाही. त्यामुळे हैदराबादचे गोलंदाज पॉवरप्लेमध्येच गुजरातला हादरे देण्यासाठी प्रयत्नशील असतील त्यात पॅट कमिन्सची गोलंदाजी महत्त्वाची ठरणार आहे..IPL 2026 Controversy: टीम डेव्हिडला अखेर शिक्षा मिळाली! BCCI ने "अश्लील हातवारा" करणाऱ्या RCB च्या फलंदाजाला घडवली अदद्ल....आजचा सामनागुजरात टायटन्स वि. सनरायझर्स हैदराबादवेळ - सायंकाळी ७.३० पासून.ठिकाण - अहमदाबादसंभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) -गुजरात टायटन्स - शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अर्शद खान, राशिद खान, मानव सुतार, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णासनरायझर्स हैदराबाद - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन, हेन्रिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलील अरोरा, पॅट कमिन्स, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसेन, एशान मलिंगा.