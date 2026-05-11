IPL 2026 Point Table: पंजाब किंग्सचा सलग चौथा पराभव; दिल्ली कॅपिटल्सने Playoff चे गणित बिघडवले; CSK, KKR, RR ला संधी...

Punjab Kings suffer fourth consecutive defeat IPL 2026: दिल्ली कॅपिटल्सने अनपेक्षित विजयाची नोंद करताना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले आहे. पंजाब किंग्सला सलग चौथ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्याने त्यांचा नेट रन रेट कोसळला आहे. DC ने १२ सामन्यांत पाचवा विजय मिळवून तालिकेत सातव्या क्रमांकावर झेप घेतली. ते जास्तीत जास्त १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि तरीही त्यांचे प्ले ऑफमधील स्थान पक्के होण्यासारखे नाहीच आहे. पण, त्यांनी CSK, RR, KKR यांना प्ले ऑफचा दावा सांगण्याची संधी दिली आहे. .प्रियांश आर्यने पहिल्याच षटकात २२ धावा कुटून जी सुरुवात करून दिली होती, ती पाहता पंजाबने २५० धावांपर्यंत पोहोचायला हवं होते. पण, दिल्लीच्या माधव तिवारी व मुकेश कुमार यांनी मधल्या षटकांत चांगला मारा करून पंजाबची धावगती संथ केली. माधवने नवव्या षटात प्रियांशला बाद केले. प्रियांशने ३३ चेंडूंत २ चौकार व ६ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यर व कूपर कॉनली यांच्या ८२ धावांच्या भागीदारीने पंजाबला पुनरागमन करून दिले..कूपर २७ चेंडूंत ३८ धावांवर माघारी परतला आणि त्यालाही माधवने माघारी पाठवले. त्यानंतर मिचेल स्टार्कने सलग दोन चेंडूंत विकेट्स घेतला. पण, श्रेयस मैदानावर उभा राहिला आणि ३६ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५९ धावांची खेळी केली. त्याला शुर्यांश शेडगेच्या ८ चेंडूंत २१ धावांची साथ मिळाली आणि पंजाबला ५ बाद २१० धावांपर्यंत पोहोचवले. स्टारने त्याची स्पेल २ बाद ५७ धावा अशी संपवली आणि ही त्याची आयपीएलमधील सर्वात महागडी आणि ट्वेंटी-२० कारकीर्दितील दुसरी महागडी स्पेल ठरली. २०२१च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने ६० धावा दिल्या होत्या..या आयपीएल पर्वात पंजाबने सातव्यांदा २००+ धावांचा टप्पा ओलांडला. दिल्लीविरुद्ध ही त्यांची पहिल्या डावातील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. दिल्लीने आज २० षटकं पाच जलदगती गोलंदाजांसह पूर्ण केली आणि आयपीएलमध्ये असे १३ वेळा घडले, तर २०१६ नंतर पहिल्यांदाच... DC च्या सलामीवीरांना पुन्हा अपयश आले आणि दोघंही १४ धावांवर माघारी परतले. अभिषेक पोरेल ( ५) याला यश ठाकूरने दुसऱ्या षटकात माघारी पाठवले. अर्शदीप सिंगने पुढच्या षटकात लोकेश राहुलची ( ९) विकेट मिळवली. साहिल पारखही ६ चेंडूंत १३ धावांची खेळी करून अर्शदीपच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. दिल्लीने पॉवर प्लेमध्ये ४७ धावांत ३ फलंदाज गमावले..पण, कर्णधार अक्षर पटेलने आज लौकिकास साजेशी कामगिरी केली. त्याने ट्रिस्तान स्तब्सला ( १२ धावांवर रन आऊट) सोबतीला घेऊन २३ चेंडूंत ४१ धावा जोडल्या. ४ फलंदाज ७४ धावांवर माघारी परतल्यानंतरही अक्षर खचला नाही. तो आणि डेव्हिड मिलर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि त्यांनी ३४ चेंडूंत ६३ धावा जोडून मॅच फिरवली. मार्कस स्टॉयनिसच्या षटकात १४ धावा कुटल्यानंतरही अक्षरला मोह आवरता आला नाही. तो ३० चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ५६ धावांवर झेलबाद झाला. .ड्वारशूइस १७व्या षटकात गोलंदाजीला आला आणि मिलरने सलग दोन षटकार खेचले. तिसरा षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू जागच्याजागी हवेत उत्तुंग उडाला आणि यष्टिरक्षक प्रभसिमरन सिंगने तितकाच अप्रतिम झेल टिपला. मिलर २८ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ५१ धावांवर माघारी परतला, परंतु त्याने सामने २१ चेंडूंत ४१ असा जवळ आणून ठेवला होता. १८ चेंडूंत ३६ धावा हव्या असताना आशुतोष व माधव तिवारीने १९ धावा कुटल्या आणि सामना १२ चेंडूंत १७ धावा असा आणखी जवळ आणला. आशुतोष १० चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह २४ धावा करून बाद झाला. तेव्हा दिल्लीला फक्त ८ चेंडूंत ६ धावा हव्या होत्या आणि आकिब नबीने नो बॉलवर चौकार खेचला आणि फ्री हिटवर षटकार खेचून दिल्लीचा विजय पक्का केला. .IPL playoff race latest scenario दिल्ली कॅपिटल्सने ३ विकेट्स व ६ चेंडू राखून सामना जिंकला आणि १० गुणांसह सातव्या स्थानी झेप घेतली. पंजाबविरुद्धचा विजय दिल्लीसाठी फार फायद्याचा नसला तरी या विजयाने चेन्नई सुपर किंग्स ( १२), राजस्थान रॉयल्स ( १२) व कोलकाता नाइट रायडर्स ( ९) यांना टॉप फोअरमध्ये येण्याची संधी निर्माण केली आहे. चेन्नई व राजस्थान यांना प्रत्येकी ३ सामने खेळायचे आहेत, तर कोलकाताकडे ४ सामने आहेत. अशात हे संघ पंजाबला मागे टाकून आगेकूच करू शकतात. पंजाब ११ सामन्यांत १३ गुणांसह शर्यतीत आहे.