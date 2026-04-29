Mumbai Indians Playoff Scenario: ८ सामने, ६ पराभव! मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? हैदराबादने केले चारीमुंड्या चीत

MI chances to qualify playoffs after 6 defeats IPL Marathi Update: मुंबई इंडियन्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमध्ये आता कसे पोहोचणार? याचे गणित आता सुरू झाले आहे. रायन रिकल्टनच्या नाबाद १२३ धावांच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने २४३ धावांचा डोंगर उभा केला, पंरतु सनरायझर्स हैदाराबादच्या फलंदाजांनी तो सहज सर करून IPL 2026 Point Table मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. MI च्या गोलंदाजांचा धुव्वा उडवला गेला आणि हा त्यांचा ८ सामन्यांतील सहावा पराभव ठरला. आता मुंबई इंडियन्सचे Playoff Scenario कठीण झाले आहे. .हैदराबादच्या गोलंदाजांचे शेवटच्या ४ षटकांत कमबॅकMI vs SRH सामन्यात चौकार-षटकारांचा चांगला पाऊस पाहायला मिळाला. प्रथम फलंदाजीचा हार्दिक पांड्याने घेतलेला निर्णय सलामीवीर विल जॅक्स ( २२ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ४६ धावा) व रायन रिकल्टन या नव्या ओपनर्सनी सार्थ ठरवला. या दोघांनी ७.१ षटकांत ९३ धावांची भागीदारी केली. नमन धीर ( २२) व हार्दिक पांड्या ( ३१) यांनी रिकल्टनच्या सोबतीला दमदार भागीदारी केली. रिकल्टन ५५ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांसह १२३ धावांवर नाबाद राहिला. मुंबईने ५ बाद २४३ धावा उभ्या केल्या. हैदराबादच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या चार षटकांत चांगले पुनरागमन केले आणि मुंबईच्या २०-२५ अतिरिक्त धावा रोखल्या. त्यामुळे मुंबईला IPL 2026 पर्वातील सर्वोच्च २६५ धावसंख्येचा विक्रम मोडता आला नाही..MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सकडून भली मोठी चूक; अंबानी झाले 'शॉक'! ट्रॅव्हिस हेडने त्यानंतर जे केलं, ते पाहून अख्खं स्टेडियम शांत.ट्रेव्हिस हेड-अभिषेक शर्मा यांची चौफेर फटकेबाजीआता मुंबईने तुफान फटकेबाजी केल्यानंतर हैदराबादकडूनही तशीच अपेक्षा होती. पण, ट्रेंट बोल्ट व जसप्रीत बुमराह या वर्ल्ड क्लास गोलंदाजांवर MI फॅन्सचा विश्वास होता. मात्र, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आणि विशेषतः निळ्या जर्सीविरुद्ध आक्रमक फटकेबाजी करणाऱ्या ट्रॅव्हिस हेडला, बरोबर आजच सूर सापडला. हेड व अभिषेक शर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी ८.४ षटकांत १२९ धावा चोपल्या आणि हैदराबादचा पाया भक्कम केला. अल्लाह गजनफरने नवव्या षटकात ही जोडी तोडली..अभिषेक २४ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४५ धावांवर माघारी परतला. पुढच्याच चेंडूवर गजनफरने इशान किशनचा त्रिफळा उडवला आणि हॅटट्रिकची संधी निर्माण केली. पण, हेनरिच क्लासनने ती होऊ दिली नाही. पुढच्या षटकात हार्दिकने मुंबईला हवी असलेली विकेट मिळवून दिली आणि विल जॅक्सने अफलातून झेल टिपला. हेड ३० चेंडूंत ४ चौकार व ८ षटकारांसह ७६ धावांवर बाद झाला. दोन षटकांत तीन विकेट्स गमावल्याने हैदराबादवर दडपण वाढलेले..हैदराबादला ६२ चेंडूंत ११० धावांची गरज असताना हेनरिच क्लासनने 'क्लास' दाखवला. त्याने सामना ३६ चेंडू ५५ धावा असा जवळ आणला. १५व्या षटकात बोल्टने फक्त ४ धावा देऊन मुंबईच्या चाहत्यांमध्ये आशा निर्माण केली. पण, क्लासनने पुढच्या षटकाचा पहिलाच चेंडू षटकार खेचून २२ चेंडूंत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. नितीश कुमार रेड्डीसह ( २१) त्याने ४० चेंडूंत ८० धावांची भागीदारी केली. बोल्टने ही विकेट मिळवून दिली. पण, क्लासन उभा राहिला आणि त्याला सलिल अरोराची साथ मिळाली. या दोघांनी वादळी खेळी करताना १८. ४ षटकांत हैदराबादचा विजय पक्का केला. क्लासन ३० चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ६५ धावांवर नाबाद राहिला. सलिलने १० चेंडूंत ३० धावा चोपताना हैदराबादच्या ४ बाद २४९ धावा पूर्ण केल्या. .Mumbai Indians Playoff Scenarioमुंबई इंडियन्सचा हा ८ सामन्यांतील सहावा पराभव ठरला आणि ते आता गुणतालिकेत तळाला गेले आहेत. मुंबई इंडियन्सला आता उर्वरित सहा सामने जिंकूनही १६ गुणांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. पण, याचवेळी फक्त विजय पूरेसा नाही, तर नेट रन रेटही वरचढ ठेवण्यासाठी मुंबईला प्रयत्न करावे लागतील. त्यानंतरही त्यांना इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल. पंजाब किंग्स ( १३), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु ( १२), राजस्थान रॉयल्स ( १२) व सनरायझर्स हैदराबाद ( १२) हे संघ १६ गुणांचा टप्पा सहज ओलांडू शकतील. त्यांनी हा टप्पा ओलांडू नये, अशी मुंबईला प्रार्थना करावी लागेल.