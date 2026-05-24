KKR vs DC: KL Rahul बरसला! अखेरच्या सामन्यात दिल्लीचे कोलकातासमोर मोठे लक्ष्य; पण शेवट गोड कोण करणार?

IPL 2026, KKR vs DC Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीतील शेवटचा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स संघात होत आहे. ईडन गार्डन्सवर होत असलेला हा सामना दोन्ही संघांचा स्पर्धेतील शेवटचा सामना आहे. कारण दोन्ही संघांचे आव्हान आधीच संपले आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांचा आता विजयासह शेवट गोड करण्याचा प्रयत्न असेल. या सामन्यात केएल राहुलने (KL Rahul) केलल्या आक्रमक अर्धशतकामुळे दिल्लीने कोलकातासमोर २०४ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवले आहे. .IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्सने हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं.या सामन्यात कोलकाताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्स संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. दिल्लीकडून अभिषेक पोरेल आणि केएल राहुल यांनी सुरुवात केली. दोघांनी सुरूवात चांगली केली होती. त्यांनी आक्रमक खेळताना ४० धावांची भागीदारी केली, पण पोरेल ५ व्या षटकात बाद झाला. त्याने १८ चेंडूत २२ धावा केल्या..त्यानंतर साहिल पारखने केएल राहुलची चांगली साथ दिली.त्यांच्यातही ४७ धावांची भागीदारी झाली होती. साहिलने सुनील नरेनविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला होता, पण नंतर त्यानेच साहिलला १० व्या षटकात माघारी धाडले, अजिंक्य रहाणेने त्याचा झेल घेतला. साहिलने १७ चेंडूत २४ धावा केल्या.त्यानंतर अक्षर पटेल केएल राहुलला साथ देण्यासाठी आला. केएल राहुल सुरुवाती पासूनच चांगल्या लयीत खेळत होता. त्याने अर्धशतकही केले. पण अखेर त्याचा अडथळा १३ व्या षटकात अनुकूल रॉयने दूर केला. केएल राहुलने ३० चेंडूत ५ चौकार आणि ४ षटकार मारले. .तो बाद झाल्यानंतर अक्षर पटेल आणि डेव्हिड मिलरने डाव पुढे नेला. पण १७ व्या षटकात अक्षर पटेल बाद झाला, त्याने २५ चेंडूत ३९ धावा केल्या. तरी शेवटी डेव्हिड मिलर आणि आशुतोष शर्मा यांच्या आक्रमणामुळे दिल्लीने २०० धावांचा टप्पा पार केला. मिलर शेवटच्या षटकात बाद झाला. त्याने १९ चेंडूत ३ षटकारांसह २८ धावा केल्या. आशुतोषने ११ चेंडूत नाबाद १८ धावा केल्या. त्यामुळे दिल्लीने २० षटकात ५ बाद २०३ धावा केल्या..IPL 2026 Playoff Schedule: जेतेपदासाठी लढण्यास टॉप - ४ संघ सज्ज! कधी अन् कुठे रंगणार प्लेऑफचे सामने? नोट करून ठेवा.कोलकाताकडून सौरभ दुबेने २ विकेट्स घेतल्या, तर अनुकूल रॉय, सुनील नरेन आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.