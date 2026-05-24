IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्सने हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं

IPL 2026, MI vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील प्लेऑफमध्ये (Playoff) जाणारा चौथा संघ मिळाला आहे. राजस्थान रॉयल्सने या चौथ्या संघाचा मान मिळवला आहे. रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) ३० धावांनी पराभूत केलं. राजस्थान रॉयल्सने या विजयासह १६ गुण मिळवले आणि पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथे स्थान मिळवले. त्यामुळे आता ते सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध एलिमिनेटर सामना खेळणार हे निश्चित झाले आहे. पंजाब किंग्स - कोलकाता नाईट रायडर्स बाहेरमात्र, राजस्थानच्या विजयामुळे पंजाब किंग्स (Punjab Kings) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाचे स्वप्न तुटले आहे. या दोन्ही संघांच्या आशा मुंबई-राजस्थान सामन्यावर होत्या. हे दोन्ही संघ राजस्थान हरावी यासाठी आशा करत होते. पण राजस्थानने विजय मिळवल्याने या दोन्ही संघांचे आव्हान संपले. कारण हे दोन्ही संघ १६ गुणांपर्यंत पोहचू शकत नाहीत. .मुंबईचा पराभवराजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्ससमोर धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला २० षटकात ९ बाद १७५ धावाच करता आल्या.मुंबईकडून सलामीला रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन फलंदाजीला उतरले. पण पहिल्याच षटकात रोहित शर्माला जोफ्रा आर्चरने (Jofra Archer) यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेलच्या हातून शून्यावर माघारी धाडले. त्यापाठोपाठ तिसऱ्या षटकात जोफ्राने नमन धीरलाही ६ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यापाठोपाठ चौथ्या षटकात रायन रिकल्टनला नांद्रे बर्गरने १२ धावांवर बाद केले.तिलक वर्माही फार काही करू शकला नाही. त्याला ६ व्या षटकात ब्रिजेश शर्माने ३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे मुंबईची अवस्था पॉवरप्लेमध्येच ४ बाद ३८ धावा अशी झाली होती..पण नंतर सूर्यकुमार यादव आणि विल जॅक्स यांनी डाव सांभाळताना ६३ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे मुंबईचे सामन्यात पुनरागमन झाले. पण अखेर त्यांची भागीदारी १२ व्या षटकात यश राज पुंजाने तोडली. त्याच्या चेंडूवर जुरेलने विल जॅक्सचा झेल घेतला. त्यामुळे जॅक्स १८ चेंडूत ३३ धावांवर बाद झाला. पण तरी कर्णधार हार्दिक पांड्याने सूर्यकुमारची चांगली साथ दिली. हे दोघे खेळपट्टीवर असताना मुंबईचे पारडे जड वाटत होते. सूर्यकुमारने अर्धशतकही केले. मात्र त्यांची जोडी जमलेली असतानात रियान परागने जोफ्रा आर्चरकडे चेंडू सोपवला. त्यानेही विश्वास कायम ठेवताना हार्दिक पांड्याला बाद केले. हार्दिकने १६ चेंडूत ३४ धावा केल्या. पाठोपाठ कॉर्बिन बॉशला यश राज पुंजाने २ धावांवर बाद केले. .तरी एका बाजूने सूर्यकुमार यादव होता. परंतु, मोक्याच्या क्षणी त्याला १८ व्या षटकात नांद्रे बर्गरने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेत बाद केले. सूर्यकुमारने ४२ षटकात ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६० धावांची खेळी केली. त्यानंतर १२ चेंडूत ४० धावांची मुंबईला गरज होती. पण १९ व्या षटकात दीपक चाहर धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मुंबईला १७५ धावांपर्यंतच पोहचता आले. शार्दुल ठाकूर १० धावांवर नाबाद राहिला.राजस्थानकडून जोफ्रा आर्चरने अफलातून गोलंदाजी करताना सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा आणि यश राज पुंजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला धक्का! १८ कोटींचा खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; शेवटच्या साखळी सामन्यापूर्वी बदली खेळाडूची घोषणा.तत्पुर्वी, मुंबईने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी केली. राजस्थानने २० षटकात ८ बाद २०५ धावा केल्या. राजस्थानकडून ध्रुव जुरेलने २६ चेंडूत ३८ धावा केल्या. तसेच जोफ्रा आर्चरने फलंदाजीतही योगदान देताना १५ चेंडूत ३२ धावांची खेळी केली. दसून शनकाने १५ चेंडूत ३२ धावांचे, तर यशस्वी जैस्वालने १७ चेंडूत २७ धावांचे योगदान दिले. शेवटी रवींद्र जडेजाने ११ चेंडूत १९ आणि नांद्रे बर्गरने ३ चेंडूत १० धावांची नाबाद खेळी केली.मुंबईकडून शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चाहर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विल जॅक्स, अल्ला गझनफर आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.