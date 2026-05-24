IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्सने हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं

Rajasthan Royals Qualify For IPL 2026 Playoffs: राजस्थान रॉयल्सने अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सला पराभूत केले. या विजयासह राजस्थान रॉयल्सने प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले. पण यामुळे पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यासाठी स्वप्नभंग झाला.
IPL 2026, MI vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील प्लेऑफमध्ये (Playoff) जाणारा चौथा संघ मिळाला आहे. राजस्थान रॉयल्सने या चौथ्या संघाचा मान मिळवला आहे. रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) ३० धावांनी पराभूत केलं.

राजस्थान रॉयल्सने या विजयासह १६ गुण मिळवले आणि पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथे स्थान मिळवले. त्यामुळे आता ते सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध एलिमिनेटर सामना खेळणार हे निश्चित झाले आहे.

पंजाब किंग्स - कोलकाता नाईट रायडर्स बाहेर

मात्र, राजस्थानच्या विजयामुळे पंजाब किंग्स (Punjab Kings) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघाचे स्वप्न तुटले आहे. या दोन्ही संघांच्या आशा मुंबई-राजस्थान सामन्यावर होत्या. हे दोन्ही संघ राजस्थान हरावी यासाठी आशा करत होते. पण राजस्थानने विजय मिळवल्याने या दोन्ही संघांचे आव्हान संपले. कारण हे दोन्ही संघ १६ गुणांपर्यंत पोहचू शकत नाहीत.

