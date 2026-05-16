IPL 2026, KKR vs GT: 'करो वा मरो' सामन्यात कोलकाताने हरला टॉस! कर्णधार रहाणे म्हणाला, 'आम्हाला तीन सामने आता...'

IPL 2026, KKR vs GT Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (१६ मे) कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामना होणार आहे. हा सामना कोलकाताच्या घरच्या मैदानात ईडन गार्डन्सवर होणार आहे. गुजरातने १६ गुण मिळवून प्लेऑफमधील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. मात्र कोलकाताला स्पर्धेत कायम राहण्यासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा सामना पराभूत झाल्यास त्यांचे आव्हान जवळपास संपुष्टात येईल. .Gorakhpur Stadium: आता IPL सामने गोरखपूरमध्ये? योगींच्या मेगा क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्टची जोरदार चर्चा; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये!.या सामन्यात गुजरात टायटन्स संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करताना निर्णय घेतला आहे. त्याने या सामन्यासह दोन सामन्यात विजय मिळवून पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये राहण्याचा प्रयत्न असेल असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय कोलकाताचा कर्णधार अजिंक्य राहणेने पुढचे तिन्ही सामने महत्त्वाचे आहे, पण सध्या एकावेळी एकाच सामन्याचा विचार करत असल्याचे सांगितले. गेल्या ५ सामन्यात संघ चांगला खेळला असल्याचे त्याने सांगितले.या सामन्यासाठी गुजरातने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही, पण कोलकाता संघात वरुण चक्रवर्तीचे पुनरागमन झाले आहे..प्लेइंग इलेव्हनकोलकाता नाईट रायडर्स - अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, आंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागीइम्पॅक्ट प्लेअर्ससाठी पर्याय - रोवमन पॉवेल, रमणदीप सिंग, तेजस्वी दहिया, मथीशा पाथीराना, वैभव अरोरागुजरात टायटन्स - साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराजइम्पॅक्ट प्लेअर्ससाठी पर्याय - प्रसिध कृष्णा, राहुल तेवतिया, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा, ग्लेन फिलिप्स.आमने-सामने आकडेवारीकोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स आत्तापर्यंत ६ वेळा आमने सामने आले आहेत. यातील ४ वेळा गुजरातने विजय मिळवला आहे, तर कोलकाताला केवळ एकदाच गुजरातला पराभूत करता आले आहे. या दोन्ही संघातील एक सामना रद्द झाला होता..Rahul Dravid: भारतीय क्रिकेटमधील प्रतिभेचा मैदानात डंका; बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात राहुल द्रविड यांची स्तुती .कोलकातासाठी ऐतिहासिक सामनाकोलकाता संघासाठी हा ईडन गार्डन्सवरील १०० वा सामना आहे. त्यामुळे आयपीएलमध्ये एकाच मैदानात १०० सामने खेळण्याचा टप्पा पार करणारा त्यांचा दुसराच संघ आहे. यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने असा पराक्रम केला आहे. त्यांनी एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर १०१ सामने खेळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.