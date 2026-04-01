IPL 2026, LSG vs DC: लखनौसह रिषभ पंतचीही अग्निपरिक्षा; अक्षर पटेलच्या दिल्ली कॅपिटल्सशी आज सामना; कशी असेल Playing XI 

LSG vs DC Marathi News: आयपीएलमध्ये आज (१ एप्रिल) दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यातून लखनौ सुपर जायंट्स संघाची मोहीम सुरू होत आहे. या संघासह त्यांचा कर्णधार रिषभ पंत याचीही अग्निपरीक्षा सुरू होणार आहे. आयपीएलसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठीही त्याला सिद्ध करावे लागणार आहे.रिषभ पंत आयपीएलमधील सर्वाधिक महागडा खेळाडू आहे, परंतु लखनौ संघ मालकांनी त्याच्यासाठी मोजलेल्या किमतीला तो खेळाडू तसेच कर्णधार म्हणूनही गतवर्षी न्याय देऊ शकला नव्हता. प्रमुख खेळाडूंना झालेल्या दुखापतींमुळे लखनौ संघाची वाटचाल बिकट झाली होती..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने भरमैदानात कुणाला दिला Flying KISS? राजस्थान रॉयल्सच्या विजयानंतरचा VIDEO VIRAL...नवा मोसम नवी आशा बागळून रिषभ पंत पुन्हा एकदा आपले अस्तित्व दाखवण्यास सज्ज होत आहे. सुदैवाने यंदा त्याच्या संघातील सर्व खेळाडू तंदुरुस्त आहेत. मोहम्मद शमी आणि एन्रिच नॉर्किया हे सीनियर खेळाडूही प्रभाव पाडण्यास सज्ज आहेत. सतत दुखापतींचा सामना करावा लागणारा मयंक यादवनेही वर्षभर आपल्या तंदुरुस्तीवर मोठी मेहनत घेतली आहे. यंदा तो पूर्ण मोसमसाठी तंदुरुस्त असेल, अशी अपेक्षा लखनौ संघाला आहे.वेगवान गोलंदाज मोहसिन खाननेही पुनरागमन केले आहे. गतमोसस सुरू होण्याच्या अगोदरच तो जायबंदी झाला होता. यंदा आणखी एक वेगवान गोलंदाज प्रिंस यादव यानेही नेटमध्ये चांगला प्रभाव पाडलेला आहे..मिस्ट्री फिरकी गोलंदाज फलंदाजांना बाद केल्यावर पावती फाडल्याची ॲक्शन करणारा दिग्वेश सिंग राठी याने गतवर्षी त्याच्या पदार्पणाच्या मोसमात अपेक्षा उंचावल्या होत्या. अशा प्रकारे लखनौ संघाची गोलंदाजी समतोल वाटत आहे, परंतु त्यापेक्षा त्यांची फलंदाजी अधिक भक्कम वाटत आहे.ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे कर्णधार अनुक्रमे मिचेल मार्श आणि एडन मार्करम हे टी-२० प्रकारातील नावाजलेले फलंदाज आहेत. निकोलस पूरन तर बेधडक फलंदाजी करण्यात वाकबगार आहे. आता रिषभ पंतला स्वतःची क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे..लखनौ संघाचे आज प्रतिस्पर्धी असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने गतवर्षी प्लेऑपर्यंत जवळपास मजल मारली होती, पण अगदी थोडक्यात ते त्यापासून दूर राहिले होते. परंतु या प्रवासात त्यांनी सात सलामीच्या जोड्या बदलल्या होत्या. या वेळी के. एल. राहुल सलामीला खेळणार हे निश्चित आहे, परंतु त्याचा साथीदार कोण असेल याबाबत संभ्रम आहे.पृथ्वी शॉ, अभिषेक पॉरेल आणि पाथून निसांका असे पर्याय आहेत. दिल्ली संघाने डेव्हिड मिलरला आपल्या संघात घेतले आहे. तसचे त्रिस्टन स्टब्स हा दक्षिण आफ्रिकन खेळाडू अगोदरपासून संघात आहे. त्यामुळे दिल्ली संघाची मधली फळी भक्कम वाटत आहे.मिचेल स्टार्क अनुपलब्ध असला तरी दिल्लीकडे भक्कम गोलंदाजी आहे. स्वतः कर्णधार अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव मॅचविनर आहेत, तर हळूवार चेंडू टाकून फलंदाजांना कोंडीत पकडणारा लुंगी एन्गिडी आहे. डावखुरा वेगवान गोलंदाज टी. नटराजनही पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. गतवर्षी तो दुखापतीमुळे पूर्ण मोसम खेळू शकला नव्हता. .संभावित प्लेइंग इलेव्हनलखनौ सुपर जायंट्स - मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलम पूरन, रिषभ पंत (कर्णधार), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, आवेश खान, मयंक यादव, एन्रिच नॉर्कियादिल्ली कॅपिटल्स - अभिषेक पोरेल, करुण नायर/पाथुम निसंका, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आकिब नबी दार.IPL 2026: 'मी जेव्हा CSK साठी खेळायचे, तेव्हा...' शिवम दुबेविरुद्ध आक्रमक सेलिब्रेशनवर जडेजाने दिलं स्पष्टीकरण.संपूर्ण संघलखनौ सुपर जायंट्स : रिषभ पंत, आयुष बदोनी, मॅथ्यू ब्रीट्झके, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंग, आवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव, दिग्वेश सिंग राठी, अर्जुन तेंडुलकर, मयंक यादव, वानिंदू हसरंगा, एन्रिच नॉर्किया, जॉश इंग्लिस, अब्दुल समद, हिम्मत सिंग, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, मुकुल चौधरी.दिल्ली कॅपिटल्स: अभिषेक पॉरेल, के. एल. राहुल, नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चामीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, औकिब नबी दार, पाथुम निसांका, लुंगी एन्गिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जेमीसन, अजय जादव मंडल, टी नटराजन, माधव तिवारी, करुण नायर, साहिल पारख.