IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने भरमैदानात कुणाला दिला Flying KISS? राजस्थान रॉयल्सच्या विजयानंतरचा VIDEO VIRAL..

आयपीएलच्या पहिल्या सामन्यात Virat Kohli याचा 'फ्लाइंग किस' चर्चेचा विषय ठरला होता. त्याच धर्तीवर कालच्या सामन्यात युवा खेळाडू Vaibhav Suryavanshi यानेही 'फ्लाइंग किस' देत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्याने हा किस नेमका कुणाला दिला, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे..Rajasthan Royals च्या अधिकृत समाजमाध्यम हँडलवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये सामना संपल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आपल्या वरिष्ठ सहकारी आणि सलामीवीर Yashasvi Jaiswal सोबत ड्रेसिंग रूमकडे जाताना दिसतो. त्याचवेळी तो मागे वळून पाहतो आणि एक 'फ्लाइंग किस' देतो. हा किस त्याने कॅमेऱ्याकडे पाहून दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे त्याच्या या निरागस आणि उत्साही कृतीची चाहत्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे..दरम्यान, या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने Chennai Super Kings वर ८ गडी राखून शानदार विजय मिळवला. १२८ धावांचे लक्ष्य गाठताना वैभव सूर्यवंशीने अवघ्या १७ चेंडूंमध्ये ५२ धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने ५ षटकार ठोकत संघाच्या विजयाची भक्कम पायाभरणी केली. जरी तो बाद झाला असला, तरी त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे राजस्थानचा विजय जवळपास निश्चित झाला होता..एकूणच, आपल्या कामगिरीसोबतच निरागस स्वभावामुळे वैभव सूर्यवंशी सध्या चाहत्यांचा लाडका बनत आहे.