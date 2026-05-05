IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सने जसप्रीत बुमराहची काळजी घ्यायला हवी... रवी शास्त्रींनी का दिलाय हा सल्ला? धोक्याचा इशारा की आणखी काही?

Jasprit Bumrah IPL 2026 performance analysis: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या निराशाजनक कामगिरीमागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, जसप्रीत बुमराहचा खराब फॉर्मा... भारताचा मुख्य गोलंदाज जसप्रीत, आयपीएलमध्ये संघर्ष करताना दिसतोय आणि १० सामन्यांत त्याला केवळ ३ विकेट्स घेता आल्या आहेत. त्याची इकॉनॉमी ( ८.८९) MI च्या अन्य गोलंदाजांच्या तुलनेत चांगली असली तरी त्याला लौकिकास साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यावरूनच भारताचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री ( Ravi Shastri) यांनी मुंबई इंडियन्सला मोलाचा सल्ला दिला आहे. .आयपीएल २०२६ मधील जसप्रीतच्या खराब कामगिरीला मानसिक थकवा कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. व्यस्त आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकापूर्वी मुंबई इंडियन्सला आपल्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजाच्या कामाच्या भाराचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. जसप्रीतने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात ४५ धावा देत एकही विकेट घेतली नाही. त्याला एक विकेट मिळालेली, पंरतु NO Ball मुळे फलंदाज वाचला..Team India : भले शाब्बासssss! भारतीय संघासाठी ICC ची सर्वात मोठी घोषणा; T20 वर्ल्ड कप राखल्यानंतर जबरदस्त बातमी."भारतीय संघासोबत मागील १२ महिने जसप्रीत बुमराह सतत खेळतोय आणि त्याच्यावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. तो ताण घेऊन तो आयपीएल २०२६ खेळण्यासाठी आला. तो केवळ शारीरिक अडचणींचा सामना करत नाही, तर मानसिक थकवा हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. मुंबई इंडियन्सला त्याची काळजी घ्यावी लागेल. पुढील दोन वर्ष भारतीय संघाचे वेळापत्रक खूप व्यग्र असणार आहे. कसोटी मालिका आहेत, वन डे वर्ल्ड कप आहे. त्यामुळे, त्याची तंदुरुस्ती आणि कामाचा भार खूप काळजीपूर्वक सांभाळावा लागेल," असे शास्त्री जिओहॉटस्टारच्या 'चॅम्पियन्स वाली कॉमेंट्री'मध्ये बोलताना म्हणाले..मुंबई इंडियन्सने सोमवारी वानखेडे स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सवर दणदणीत विजय मिळवला. १० सामन्यांतील हा त्यांचा तिसरा विजय ठरला आणि उर्वरित ४ सामने जिंकूनही ते फक्त १४ गुणापर्यंत पोहोचू शकणार आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचे प्ले ऑफचे स्वप्न इतरांवर अवलंबून आहे. LSG विरुद्धच्या सामन्यात रोहित शर्माने पुनरागमन करताना ८४ धावांची वादळी खेळी केली, त्याच्यासोबत रायन रिकल्टनने ( ८३) पहिल्या विकेटसाठी १४३ धावा जोडल्या आणि २२९ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले..T20 पैसा, प्रसिद्धी मिळवून देईल; पण, वैभव सूर्यवंशीला आदर कमवायचा असले तर...! RR च्या फलंदाजाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली.जसप्रीत बुमराहने भारतासाठी ५२ कसोटी, ८९ वन डे व ९५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत अनुक्रमे २३४, १४९ व १२१ विकेट्स घेतल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने मुंबई इंडियन्सकडून १५५ सामन्यांत १८६ बळी टिपले आहेत, परंतु या पर्वात त्याला १० सामन्यांत ३ विकेट्स घेता आल्या आहेत.