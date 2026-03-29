MI vs KKR Live: मुंबई इंडियन्सचा भारी विक्रम... ठरली जगातील पहिली फ्रँचायझी; पाकिस्तानचा विक्रम आता संकटात

Mumbai Indians 300 T20 matches record IPL 2026 details : आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्स संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. असा पराक्रम करणारी ही पहिली फ्रँचायझी ठरली आहे. MI vs KKR सामन्यात हा मोठा टप्पा गाठताना मुंबईने क्रिकेट इतिहासात आपले नाव कोरले.
Mumbai Indians become the first IPL franchise to play 300 T20 matches

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: पाच वेळा आयपीएल जेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबई इंडियन्स संघाने आयपीएल २०२६ मध्ये क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन सुवर्णाक्षरांनी लिहिलेला अध्याय जोडला आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ३०० सामने खेळणारी मुंबई इंडियन्स ही जगातील पहिली आयपीएल फ्रँचायझी बनली आहे. या ऐतिहासिक टप्प्यामुळे मुंबई इंडियन्स आता पाकिस्तान राष्ट्रीय संघ आणि इंग्लंडच्या सॉमरसेट काउंटी क्रिकेट क्लबच्या जागतिक विक्रमाच्या अतिशय जवळ पोहोचली आहे.

