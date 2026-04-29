IPL 2026, MI vs SRH: मुंबईच्या अस्तित्वाची लढाई; हैदराबादविरुद्ध आज सामना; कशी असेल संभावित प्लेइंग इलेव्हन

IPL 2026 MI vs SRH, Marathi News: पाच वेळा आयपीएल जिंकण्याचा अनुभव पाठीशी असतानाही यंदा स्पर्धा अर्ध्यावर असतानाच अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिलेल्या मुंबई इंडियन्सचा सामना आज (२९ एप्रिल) फॉर्मात असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होत आहे. पाच दिवसांच्या ब्रेकनंतर मुंबईचा संघ कामगिरीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा करत आहे. मुंबई इंडियन्सचे सात सामने झाले असून, सात सामने शिल्लक आहेत. दोनच विजय मिळवता आल्यामुळे चार गुणांसह नवव्या स्थानावर आहेत. प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवायचे असेल, तर पहिल्या चार संघात स्थान मिळवावे लागेल. हे कठीण असले तरी अशक्य नाही, पण त्यासाठी पराभूत मानसिकता दूर करून नव्या विचाराने खेळावे लागणार आहे. एकापेक्षा एक सरस आणि टी-२० विश्वकरंडक विजेत्या संघातील अधिक खेळाडूंचा भरणा असलेला मुंबईचा संघ प्रत्यक्षात मात्र सर्व जण अपेक्षाभंग करत आहेत. भारतीय संघातील सर्वात सीनियर खेळाडू असलेले हार्दिक पंड्या (तीन विकेट आणि ९७ धावा) आणि सूर्यकुमार यादव (११० धावा) यांचे अपयश मंबई इंडियन्सच्या घसरत्या कामगिरीत ठळकपणे उठून दिसत आहे. तिलक वर्माने गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात आपले पहिलेवहिले शतक केले. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सची सलग चार पराभवांची मालिका खंडित झाली, परंतु मुंबईत चेन्नईविरुद्ध पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी अवस्था सुरू झाली..जगदविख्यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा याला तर सात सामन्यांतून केवळ दोनच विकेट मिळवता आलेल्या आहेत. गेल्या दोन सामन्यांतून त्याने आक्रमणाची सुरुवात केलेली आहे तरीही फरक पडलेला नाही. अनुभवी वेगवान गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट (एक विकेट) आणि दीपक चहर (एक विकेट) यांचा तर आता विचारही होत नाही. एकूणच मुंबई इंडियन्सची गोलंदाज निष्प्रभ ठरत आहे. फलंदाजीतही आशादायी चित्र नाही.रोहित शर्मा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही त्याच्याऐवजी संधी देण्यात आलेल्या दानिश मालेवार याची दोन आणि ० अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे पॉवरप्लेमध्येच मुंबई संघाची पॉवर जात आहे. परिणामी पुढच्या षटकांत आक्रमण करण्याऐवजी डाव सावरण्यावर भर द्यावा लागत आहे..केशव महाराज की विल जॅक्समिचेल सँटनर झेल पकडताना जायबंदी झाला आणि स्पर्धेबाहेर गेला. त्याच्याऐवजी केशव महाराज याची निवड करण्यात आली आहे. मुळात सँटनर अपेक्षेपेक्षा अधिक धावा देत होता. इंग्लंडचा अष्टपैलू विल जॅक्स काही दिवसांपूर्वी संघात दाखल झाला आहे. आजच्या सामन्यात महाराजऐवजी जॅक्स याला संधी मिळू शकेल. कारण तो फलंदाजीतही तेवढाच उपयुक्त आहे.गेल्या तीन आयपीएलमध्ये हैदराबादचा मुंबई संघाकडून पराभव झालेला आहे. पराभवाची ही मालिका खंडित करण्याची त्यांना आज अधिक संधी आहे. शनिवारी झालेल्या सामन्यात त्यांनी राजस्थानविरुद्ध २२९ धावांचे आव्हान सहज पार केले होते. हा आत्मविश्वास त्यांच्यासाठी मोलाचा ठरणार आहे..अभिषेक शर्मा धोकादायकसर्वाधिक ३८० धावा करून अभिषेक शर्मा ऑरेंज कॅपचा मानकरी आहे. त्याने यंदाच्या स्पर्धेत २१२.२९ च्या स्ट्राइक रेटने धावा केलेल्या आहेत. यात एक शतक आणि तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याचा सलामीचा साथिदार ट्रॅव्हिस हेड अपयशी ठरत असला तरी ईशान किशनची बॅट तळपत आहे. तसेच हेन्रिक क्लासेनही प्रभाव पाडत आहे. वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीस पोषक असल्याने हैदराबादचे हे फलंदाज मुंबईसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात..आजचा सामनामुंबई इंडियन्स- सनरायझर्स हैदराबादवेळ - सायंकाळी ७.३० पासून. ठिकाण मुंबईसंभावित प्लेइंग इलेव्हनमुंबई इंडियन्स - क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, क्रिश भारत, विल जॅक्स, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अश्वनी कुमारसनरायझर्स हैदराबाद - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (यष्टीरक्षक), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, पॅट कमिस (कर्णधार), प्रफुल हिंगे, एशान मलिंगा, साकिब हुसेन.