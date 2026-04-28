IPL 2026 Point Table : पंजाब किंग्सची अपराजित मालिका खंडित! राजस्थान रॉयल्सचा दमदार विजय अन् गुणतालिकेत उलटफेर; वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल चमकले

Rajasthan Royals End Punjab Kings Unbeaten Run in IPL 2026 : पंजाब किंग्सची इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील अपराजित मालिका खंडित झाली. राजस्थान रॉयल्सने मंगळवारी यजमानांच्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला आणि २२३ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले. वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) आक्रमक सुरुवात करून दिली आणि त्यानंतर यशस्वी जैस्वालच्या अर्धशतकाने PBKS ला बॅकफूटवर फेकले. युझवेंद्र चहलने ३ विकेट्स घेत पंजाबला पुनरागमनाची संधी तयार करून दिली होती. पण, डोनोव्हन फरेरा व इम्पॅक्ट प्लेअर शुभम दुबे यांनी RR चा विजय पक्का केला. PBKS चा हा ८ सामन्यांतील पहिला पराभव ठरला, तर RR ने ९ सामन्यांत सहावा विजय मिळवून १२ गुणांसह IPL 2026 Point Table मध्ये तिसऱ्या स्थानावर कूच केली. .१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने हल्लाबोल केलाच. त्याने १६ चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ४३ धावांची वादळी खेळी केली आणि आयपीएलच्या या पर्वात ४०० धावा करणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला. यासह त्याने Orange Cap ही नावावर केली. त्याने अभिषेक शर्मा ( ३८० धावा) याला मागे टाकले. सूर्यवंशीने या IPL 2026 मध्ये पॉवर प्लेमध्ये १३० चेंडूंत २९ चौकार व २९ षटकारांसह एकूण ३१९ धावा कुटल्या आणि त्याचा स्ट्राईक रेट हा २४५.४ इतका जबरदस्त राहिला आहे. तो या सहा षटकांत फक्त ४ वेळा बाद झालाय..वैभवने पहिल्या विकेटसाठी यशस्वी जैस्वालसह २० चेंडूंत ५१ धावा जोडल्या. RR चा पाया मजबूत झाल्यानंतर यशस्वी व ध्रुव जुरेल यांनी ३८ चेंडूंत ५४ धावा जोडल्या. राजस्थानने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ८४ धावा केल्या ज्या आयपीएलच्या पहिल्या सहा षटकांतील पंजाबविरुद्धच्या दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. मागच्या वर्षी त्यांनी जयपूर येथे १ बाद ८९ धावा केल्या होत्या. युझवेंद्र चहलने राजस्थानला दुसरा धक्का दिला आणि ध्रुव १६ धावांवर झेलबाद झाला. यशस्वी मैदानावर उभा होता आणि त्याने २६ चेंडूंत या पर्वातील तिसरे अर्धशतक पूर्ण केले..चहलने पुढच्याच चेंडूवर यशस्वीला माघारी पाठवले. यशस्वी २७ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ५१ धावांवर झेलबाद झाला. रियान परागला सूर गवसलेला दिसत असताना चहलने फिरकीचे जाळे टाकले अन् १६ चेंडूंत २९ धावा करणाऱ्या रियानला बाद केले. चहलने त्याच्या चार षटकांत ३६ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या. RR ला ३६ चेंडूंत ७२ धावा अजून करायच्या होत्या आणि रियानच्या विकेटने सामन्यात चुरस निर्माण केली. पण, अर्शदीपची गोलंदाजी दिशाहीन राहिली आणि १५व्या षटकात त्याने १४ धावा दिल्या. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या शुभमन दुबेने १६व्या षटकात मार्को यान्सेनला चोप देताना १५ धावा जोडल्या..PBKS vs RR Live: दे दणादण! वैभव सूर्यवंशीने पंजाबच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा; ८ चेंडूंत ४२ धावा, IPL 2026 मध्ये रचला इतिहास.ल्युकी फर्ग्युसनने १७व्या षटकात टिच्चून मारा करताना फक्त ८ धावा दिल्या आणि राजस्थानला १८ चेंडूंत ३५ धावा करायच्या होत्या. पंजाबने याच शेवटच्या ३ षटकांत ५५ धावा चोपल्या होत्या आणि त्यामुळे RR हे लक्ष्य सहज पार करेल असे वाटले. अर्शदीपने १८व्या षटकात १८ धावा देऊन राजस्थानच्या हातात सामना दिला. अर्शदीपने ४ षटकांत ६८ धावा देताना १ विकेट घेतली. ल्युकी फर्ग्युसनच्या पुढील षटकात १६ धावा आल्या आणि राजस्थानला विजयासाठी फक्त १ धावा हवी होती. फरेराने २६ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर शुभमने १२ चेंडूंत ३ चौकार व २ षकारांसह ३१ धावांची खेळी करून फरेरासह पाचव्या विकेटसाठी ३२ चेंडूंत ७८ धावांची भागीदारी केली. .तत्पूर्वी, मार्कस स्टॉयनिसमुळे पंजाबने शेवटच्या ३ षटकांत ५५ धावा चोपल्या आणि त्यामुळे ते ४ बाद २२२ धावांपर्यंत पोहोचले. प्रियांश आर्यने ११ चेंडूंत २९ धावांची वादळी सुरूवात करून दिली. कूपर कॉनलीनेही १४ चेंडूंत ३० धावा केल्या. पण, RR च्या गोलंदाजांनी मधल्या षटकांत चांगला मारा केला. सलामीवीर प्रभसिमरन सिंग ४४ चेंडूंत ५९ धावा करून माघारी परतला. श्रेयस अय्यरला २७ चेंडूंत ३० धावा करता आल्या. स्टॉयनिसने २२ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ६२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने सुर्यांश शेडगेसह १२ चेंडूंत ४१ धावा जोडल्या.