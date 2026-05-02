Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात? आता काही केलं तरी प्ले ऑफमध्ये पोहोचणे अशक्य; हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर सवाल, CSK चं काय?

Mumbai Indians playoff scenario IPL 2026 eliminated details: मुंबई इंडियन्सचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या पराभवाने त्यांच्या प्ले ऑफच्या आशांना सुरूंग लावला आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा ९ सामन्यांतील सातवा पराभव ठरला आहे आणि आता उर्वरित पाच सामन्यांत विजय मिळवूनही ते १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. अशात सध्याच्या घडीतील अव्वल चार संघांची गुणसंख्या पाहिल्यास, ते सहज १४ च्या पुढे जातील. त्यामुळे MI चे आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे. या पराभवामुळे हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) नेतृत्वकौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे..नमन धीर ( ५७) आणि रायन रिकल्टन ( ३७) यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सला ७ बाद १५९ धावांपर्यंत पोहोचता आले. सूर्यकुमार यादव ( २१), तिलक वर्मा ( ५), कर्णधार हार्दिक पांड्या ( १८) व रॉबिन मिंझ ( ५) हेही अपयशी ठरले. CSK च्या अंशुल कंबोजने ३२ धावांत ३ विके्टस घेतल्या. नूर अहमदने दोन, घोष व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. मुंबईला पहिल्या सहा षटकांत ९.५ च्या सरासरीने ५७ धावा केल्या. त्यानंतर ७ ते १५ व १६ ते २० षटकांत मुंबईची सरासरी ही अनुक्रमे ७.० न ७.८ शी घसरलेली दिसली..जसप्रीत बुमराहने दुसऱ्या षटकात संजू सॅमसनला ( ११) माघारी पाठवले. सहाव्या चेंडूवर विकेट पडण्यापूर्वी संजूला पहिल्या चेंडूवर स्लिपमध्ये जीवदान मिळाले होते. पण, जस्सीने त्याच लाईनलेंथमध्ये टप्पा टाकून संजूला बाद केले. उर्विल पटेल व कर्णधार ऋतुराज गायकवाड यांनी डोलारा सांभाळला होता. पण, अल्लाह गजनफरने सहाव्या षटकात उर्विल पटेलचा ( २४) त्रिफळा उडवला. पण, ऋतुराज व इम्पॅक्ट प्लेअर कार्तिक शर्मा मुंबईच्या मार्गात उभे राहिले आणि अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली..ऋतुराजने सलग दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले आणि १५ षटकांत संघाला १२९ धावांपर्यंत पोहोचवले. आता चेन्नईला ३० चेंडूंत ३१ धावा हव्या होत्या. कार्तिकने ४० चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह आयपीएलमधील पहिले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ५४ धावांची नाबाद खेळी करताना चेन्नईला ८ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. ऋतुराज ४८ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ६७ धावांवर नाबाद राहिला. चेन्नईने १८.१ षटकांत २ बाद १६० धावा केल्या. .Mumbai Indians Playoff ExitIPL 2026 Point Table मध्ये मुंबई इंडियन्सची दहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. ९ सामन्यांत २ विजय व ७ पराभवामुळे ते ४ गुणांवरच राहिले आहे आणइ त्यांचा नेट रन रेट आज खूपच घसरला. त्यामुळे उर्वरित पाच सामने जिंकूनही ते १४ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील आणि प्ले ऑफसाठी ही गुणसंख्या पुरेशी नाही.