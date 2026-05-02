Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात? आता काही केलं तरी प्ले ऑफमध्ये पोहोचणे अशक्य; हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर सवाल, CSK चं काय?

Can MI still qualify for playoffs IPL 2026 analysis Marathi Cricket News: मुंबई इंडियन्स यांचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे स्वप्न अखेर संपुष्टात आले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या पराभवानंतर त्यांच्या गुणतालिकेतील स्थिती आणखी खालावली आणि आता उर्वरित सामने जिंकले तरी प्लेऑफ गाठणे अशक्य झाले आहे.
Swadesh Ghanekar
Mumbai Indians playoff scenario IPL 2026 eliminated details: मुंबई इंडियन्सचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या पराभवाने त्यांच्या प्ले ऑफच्या आशांना सुरूंग लावला आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा ९ सामन्यांतील सातवा पराभव ठरला आहे आणि आता उर्वरित पाच सामन्यांत विजय मिळवूनही ते १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. अशात सध्याच्या घडीतील अव्वल चार संघांची गुणसंख्या पाहिल्यास, ते सहज १४ च्या पुढे जातील. त्यामुळे MI चे आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे. या पराभवामुळे हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) नेतृत्वकौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.

