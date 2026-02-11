IPL 2026 : मैदानाबाहेर लढाई! Mumbai Indians गतविजेत्या RCB च्या मार्गात आडवा आला; विराट फॅन्सची वाढली चिंता

Why Mumbai Indians denied RCB DY Patil Stadium in IPL 2026? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरुवात होण्यापूर्वीच मुंबई इंडियन्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात वाद रंगला आहे. MIने RCBला नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर त्यांचे आयपीएल २०२६ सामने आयोजित करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. आयपीएल २०२५ विजेता संघ बंगळुरू चेंगराचेंगरीनंतर एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये परतण्यास कचरत होते आणि ते त्यांचे घरचे सामने नवी मुंबईत खेळवायचे होते. पण, मुंबई इंडियन्सने परवानगी नाकारली आहे आणि RCBला इतर पर्यायांचा विचार करण्यास सांगितले आहे..टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आरसीबीने आयपीएल २०२६ च्या होम मॅचेससाठी इतर पर्यायांचा शोध घ्यावा अशी MI ची इच्छा होती. एमआयने आरसीबीला विचारले होते की त्यांना फक्त डीवाय पाटील स्टेडियमच पर्याय म्हणून का हवे आहे आणि इतर ठिकाणे का नाहीत. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळण्यासाठी, आरसीबीला मुंबई इंडियन्सकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मुंबईचे होम ग्राउंड वानखेडे स्टेडियम इथून फार दूर नाही..T20 World Cup AFG vs SA : लाईव्ह सामन्यात काय घडलं? डॅनी मॉरिसन अन् महिला समालोचकाचा ‘तो’ 8 सेकंदांचा Video व्हायरल.“जर एखाद्या फ्रँचायझीला दुसऱ्या फ्रँचायझीच्या घरापासून फार दूर नसलेल्या ठिकाणी होम बेस स्थापन करायचा असेल, तर त्याला त्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. वानखेडे आणि डीवाय पाटील हे फार दूर नाहीत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या मंजुरीशिवाय हे होऊ शकत नव्हते. एमआयने'फक्त डीवाय पाटीलच का आणि देशातील इतर कोणतेही स्टेडियम का नाही? असा सवाल आरसीबीला केला. डी वाय पाटील येथे येण्यापूर्वी आरसीबीने इतर पर्यायांचा विचार करावा, असे एमआयचे म्हणणे आहे,” असा दावा सूत्राच्या हवाल्याने करण्यात आला आहे..आरसीबी त्यांचे सामने विशाखापट्टणम, राजकोट, पुणे आणि इंदूर सारख्या अनेक केंद्रांवर आयोजित करू शकते. आरसीबीला परवानगी नाकारण्याच्या एमआयच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, सूत्राने स्पष्ट केले की भविष्यात इतर कोणताही संघ ब्रेबॉर्न स्टेडियममध्ये त्यांचे आयपीएल सामने खेळण्यासाठी मुंबई इंडियन्सशी संपर्क साधू शकतो, जे वानखेडे स्टेडियमच्या अगदी जवळ आहे..T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला.दरम्यान, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन चिन्नास्वामी स्टेडियमवर RCB चे सामने आयोजित करण्याची परवानगी राज्य सरकार देईल का, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी बुधवारी गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी बैठक बोलावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.