PBKS vs SRH: हैदराबादकडून विदर्भाच्या पोट्ट्याचं होणार IPL पदार्पण, पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात मिळाली संधी; पाहा Playing XI

PBKS vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील १७ वा सामना पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात होत आहे. हा सामना न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूरच्या मैदानात होणार आहे. पंजाब किंग्सची कामगिरी आत्तापर्यंत चांगली झाली असून सनरायझर्स हैदराबाद संघाकडून मात्र संमिश्र कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. दरम्यान, शनिवारी डबल हेडर म्हणजेच दोन सामने आहेत. यातील पंजाब आणि हैदराबाद यांच्यातील पहिला सामना आहे. त्यामुळे तो दुपारी ३.३० वाजता सुरू होईल. .IPL 2026: ऋतुराज गायकवाड, सॅमसनवरील दबाव वाढला; चेन्नईसमोर पराभवाची मालिका टाळण्याचे लक्ष्य, दिल्लीशी आज लढत, कशी असेल प्लेइंग-११.या सामन्यात पंजाब किंग्स संघानेने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रियांश आर्यला नेहाल वढेराच्या जागेवर संधी दिली आहे. याशिवाय सनरायझर्स हैदराबादने दोन बदल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये केले आहेत. त्यांनी लियाम लिव्हिंगस्टोनच्या जागेवर सलील अरोराला संधी दिली आहे. तर मध्यमगती गोलंदाज प्रफुल हिंगेलाही (Praful Hinge) संधी देण्यात आली आहे. .विदर्भाचा असलेल्या प्रफुलचे आयपीएल पदार्पण आहे. २४ वर्षांचा प्रफुलला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून संधी देण्यात येणार आहे. याबाबत नाणेफेकीवेळीच इशानने स्पष्ट केले आहे. प्रफुल देशांतर्गत क्रिकेट विदर्भाकडून खेळत असून त्याने चांगली कामगिरीही केली आहे. मध्यमगती गोलंदाज असेल्या प्रफुलने १० प्रथम श्रेणी सामन्यात २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. ६ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ५ विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे टी२० मध्ये त्याने विदर्भासाठी एकच सामना अद्याप खेळला असून १ विकेट घेतली आहे..प्लेइंग इलेव्हन -पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यान्सिन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहलइम्पॅक्ट प्लेअरचे पर्याय - नेहाप वढेरा, विष्णू विनोद, सुर्यांश शेडगे, यश ठाकूर, हरप्रीत ब्रारसनरायझर्स हैदराबाद : ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक/कर्णधार), हेन्रिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, एशान मलिंगाइम्पॅक्ट प्लेअरचे पर्याय - प्रफुल हिंगे, जयदेव उनाडकट, लियाम लिव्हिंगस्टोन, शिवम मावी, कामिंडू मेंडिस.IPL 2026 : जसप्रीत, हेझलवूड सारख्या गोलंदाजांची भीती वाटत नाही का? वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, मी बॉलरकडे पाहतच नाही....पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या दोन्ही संघांचा हा प्रत्येकी चौथा सामना आहे. पंजाब अद्याप अपराजित आहेत. त्यांनी तीनपैकी २ सामने जिंकले आहेत, तर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध होणार मागचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे त्यांचे सध्या ५ गुण असून ते पाँइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.सनरायझर्स हैदराबादने पहिल्या सामन्यात पराभव स्वीकारल्यानंतर दुसरा सामना जिंकला होता. पण तिसऱ्या सामन्यात त्यांना पुन्हा पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांचे दोनच गुण आहेत. पण चांगल्या नेट रन रेटमुळे हैदराबाद ६ व्या क्रमांकावर आहेत.