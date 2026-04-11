IPL 2026: ऋतुराज गायकवाड, सॅमसनवरील दबाव वाढला; चेन्नईसमोर पराभवाची मालिका टाळण्याचे लक्ष्य, दिल्लीशी आज लढत, कशी असेल प्लेइंग-११

चेन्नई : सलग तीन लढतींत पराभवांना सामोरे गेल्यानंतर पाच वेळा विजेता ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सचा पाय खोलात गेला आहे. आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमात चेन्नई संघाला अद्याप सूर गवसलेला नाही. संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड या सलामी फलंदाजांकडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील दबाव निश्चितच वाढलेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर चेन्नई संघासमोर आज (ता. ११) दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे आव्हान असणार आहे. दिल्लीचा संघ तिसऱ्या विजयासाठी प्रयत्न करताना दिसेल..ऋतुराज गायकवाड व संजू सॅमसन या दोघांना फलंदाजीत चमक दाखवावी लागणार आहे. तसेच कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर या दोघांकडून अपेक्षा असणार आहेत. सर्फराझ खान याच्याकडून सातत्यपूर्ण फलंदाजी केली जात आहे, पण इतर फलंदाजांचीही साथ त्याला मिळायला हवी...गोलंदाजांकडूनही आशाचेन्नई संघातील गोलंदाजांना आपला खेळ उंचवावा लागणार आहे. खलील अहमद, मॅट हेनरी, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, जेमी ओव्हरटन व शिवम दुबे यांना आतापर्यंत ठसा उमटवता आलेला नाही. दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत या गोलंदाजांकडून खेळ उंचावण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे..डेवाल्ड ब्रेविसचे पुनरागमनदक्षिण आफ्रिकेचा आक्रमक फलंदाज डेवाल्ड ब्रेविस याचे दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत पुनरागमन होणार आहे. ही चेन्नई संघासाठी दिलासा देणारी बाब असणार आहे. महेंद्रसिंग धोनीच्या सहभागाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. मात्र, दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत तो खेळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे महेंद्रसिंग धोनीचे पुनरागमन लांबणीवर गेले आहे..गुजरातविरुद्धच्या पराभवाने वेदनादिल्लीच्या संघाने पहिल्या दोन लढतींत विजय मिळवत दमदार सुरुवात केली. मात्र, गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या लढतीत अवघ्या एका धावेने त्यांचा पराभव झाला. या पराभवाच्या वेदनांमधून दिल्लीचा संघ बाहेर येण्याचा प्रयत्न करेल. के. एल. राहुल, समीर रिझवी, पाथुम निस्सांका, डेव्हिड मिलर यांच्याकडून शानदार फलंदाजी होत आहे..मात्र, नितीश राणा याच्याकडून फॉर्ममध्ये येण्याच्या अपेक्षा आहेत. लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल व टी. नटराजन यांनी गोलंदाजी विभागात ठसा उमटवला आहे. मुकेशकुमार व कुलदीप यादव यांना गोलंदाजीत अनुभवाला साजेशी कामगिरी करावी लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्स (CSK):रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर - फिटनेसवर अवलंबून), उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे, रवींद्र जडेजा, नूर अहमद, खलील अहमद, मुकेश चौधरी.दिल्ली कॅपिटल्स (DC):अक्षर पटेल (कर्णधार), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, पथुम निसांका, टी नटराजन.