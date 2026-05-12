IPL Playoffs Race: गुजरातसह तीन संघांचे प्लेऑफ तिकीट ८०% निश्चित, तर दिल्लीची १ टक्का शक्यता; जाणून घ्या कोणत्या संघाना किती संधी

IPL 2026 Playoff Probabilities: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा आता (IPL 2026) शेवटच्या टप्प्याकडे झुकत आहे. या स्पर्धेत आता साखळी फेरी संपण्यासाठी आजा केवळ दोन आठवड्यांचा कालावधी राहिला आहे. प्रत्येक संघाचे शेवटचे ३-४ साखळी सामने बाकी आहेत. त्यामुळे प्लेऑफसाठीही शर्यत आणखी रंगतदार झाली आहे. नुकतेच सोमवारी (११ मे) पंजाब किंग्सला (Punjab Kings) दिल्ली कॅपिटल्सने ३ विकेट्सने पराभूत करत आपले आव्हान जिवंत ठेवले आहे. सुरुवात दणक्यात केलेल्या पंजाबचा मात्र हा सलग चौथा पराभव होता. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात दिसणारे चित्र आता दुसऱ्या टप्प्यात बरेच वेगळे दिसू लागले आहे. पंजाब - दिल्ली यांच्यातील सामन्यानंतर आयपीएलचे अधिकृत ब्रॉडकास्टरने एक यादी जाहीर केली होती, ज्यात कोणत्या संघाला प्लेऑफची किती टक्के संधी आहे, याचे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत. .IPL च्या कारणाने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय; पाकिस्तान, बांगलादेश दौऱ्यासाठी कमिन्ससह 'या' प्रमुख खेळाडूंची निवड नाही.पाँइंट्स टेबलची स्थितीसध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB), सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि गुजरात टायटन्स (GT) हे तिन्ही संघ ११ सामन्यांनंतर प्रत्येकी १४ गुण मिळवून अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तसेच पंजाब किंग्स ११ सामन्यांनंतर १३ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहेत. तसेच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) प्रत्येकी ११ सामन्यांनंतर १२ गुणांसह अनुक्रमे पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने (DC) १२ सामन्यांत १० गुण मिळवून ७ वा क्रमांक मिळवलाय, तर कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) १० सामन्यांत ९ गुणांसह ८ व्या क्रमांकावर आहेत. मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स प्रत्येकी ११ सामन्यांतील ६ गुणांसह अनुक्रमे नवव्या आणि दहाव्या क्रमांकावर आहेत.यातील मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) यांचे आव्हान अधिकृतपणे संपले आहे, तर इतर ८ संघ अद्यापही प्लऑफच्या शर्यतीत आहेत. पण अद्याप एकाही संघाचे प्लेऑफमधील स्थान पक्के झालेले नाही..कोणाला प्लेऑफची किती संधी?आयपीएलमध्ये प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी १६ गुण हा जादूई आकडा मानला जातो. आत्तापर्यंत अनेकदा १६ गुण मिळवलेले संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरले आहेत. गेल्या काही वर्षांबद्दल सांगायचे झाले, तर २०२२ मध्ये बंगळुरू, तर २०२३ आणि २०२५ मध्ये मुंबई इंडियन्स १६ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर राहून प्लेऑफसाठी पात्र ठरले होते. तसेच २०२४ मध्ये तर १४ गुणांसह बंगळुरूने प्लेऑफ गाठली होती. त्यामुळे किमान १६ गुण तरी प्लेऑफसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, यंदा अनेक संघ सारख्या गुणांवर असल्याने नेट रन रेटही महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या बंगळुरूचा नेट रन रेट सर्वात चांगला आहे..IPL 2026 : दिल्लीने पंजाबला हरवलं, पण कर्णधार अक्षर पटेलला BCCI ने सुनावली शिक्षा; नेमकी काय झाली चूक?.दरम्यान, आयपीएलचे अधिकृत ब्रॉडकास्टरच्या यादीनुसार गुजरात टायटन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद या तीन संघांना ८० टक्के प्लेऑफची संधी आहे. यातही गुजरातला सर्वाधिक ८०.२ टक्के संधी आहे, तर बंगळुरूला ८०.१ टक्के संधी आहे. हैदराबादला ८० टक्के संधी आहे. त्याखालोखाल पंजाब किंग्सला सध्या ६२.५ टक्के संधी आहे. चेन्नई सुपर किंग्सला ४२.७ टक्के, तर राजस्थान रॉयल्सला ४१.८ टक्के संधी आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सला ११.६ टक्के आणि दिल्ली कॅपिटल्सला १.२ टक्के संधी आहे. मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या शर्यतीतून आधीच बाहेर झाले आहेत..कोणाचे किती सामने बाकी?आयपीएल २०२६ स्पर्धेत साखळी फेरीमध्ये गुजरात, बंगळुरू, हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई, राजस्थान, मुंबई आणि लखनौ या ८ संघांचे अद्याप ३ सामने बाकी आहेत. कोलकाताचे अद्याप ४ सामने बाकी आहेत, तर दिल्लीचे अद्याप २ सामने बाकी आहेत. ही साखळी फेरी संपल्यानंतरच प्लेऑफमध्ये कोणते ४ संघ पोहचणार याचे चित्र स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.