IPL 2026 Playoff Scenario : चेन्नई सुपर किंग्सचे आव्हान संपले? SRHने विजयासह GT ला अंतिम ४ मध्ये पोहोचवले; १ जागा ३ स्पर्धक...

Can CSK still qualify for IPL playoffs after SRH loss? चेन्नई सुपर किंग्सच्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला. सोमवारी चेपॉकवर सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात यजमानांना दारूण पराभव पत्करावा लागला. CSK चा हा यंदाच्या पर्वातील घरच्या मैदानावरील शेवटचा सामना होता. SRH या विजयासह १६ गुणांसह प्ले ऑफमधील स्थान पक्के केले आणि सोबत गुजरात टायटन्सलाही घेऊन गेले. आता एका जागेसाठी ३ स्पर्धक आहेत आणि पराभवामुळे CSK चे गणित मात्र बिघडले आहे. .CSK ने ७ बाद १८०, अशा आव्हानात्मक धावा SRH समोर उभ्या केल्या. संजू सॅमसन ( २७) व उर्विल पटेल ( १३) यांनी आक्रमक धावा चोपल्या, परंतु पॅट कमिन्सच्या डावपेचांनी CSK ला हैराण केले. कार्तिक शर्माने १९ चेंडूंत ३२ धावा चोपून SRH ला बॅकफूटवर फेकले. त्यानंतर डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने २७ चेंडूंत ४४ आणि शिवम दुबेसह ( २६) डावातील सर्वाधिक ५९ धावांची भागीदारी करून संघाला आव्हानात्मक धावांपर्यंत पोहोचवले. कमिन्सने २८ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या. साकिब हुसैननेही २ बळी टिपले..Video : पहिला डाव संपला, MS Dhoni मैदानावर आला... CSK च्या खेळाडूंनी जे केलं, ते पाहून सारेच Emotional... 'माही'ची निवृत्ती? .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या SRH ला तिसऱ्या षटकात मोठा धक्का बसला. ट्रॅव्हिड हेड ६ धावांवर मुकेश चौधरीच्या चेंडूवर कॉट अँड बोल्ड झाला. इशान किशनने मात्र पुढच्या षटकात तीन चौकार मारून दडपण कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, हैदराबादला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४५ धावांपर्यंत पोहोचता आले. आठव्या षटकात अकिल होसैनला ज्या कामासाठी आणले होते, ते त्याने केले. अभिषेक शर्माला ( २६) त्याने सापळा रचून स्पेन्सर जॉन्सनच्या हाती झेलबाद करून माघारी पाठवले. इशानसह त्याने ३८ धावांची भागीदारी केली होती..२०२३ नंतर प्रथमच अभिषेक डावखुऱ्या फिरकीपटूसमोर बाद झाला. या खेळीसह अभिषेकने यंदाच्या पर्वात ५००+ धावा केल्या आणि SRH कडून एका पर्वात हा टप्पा ओलांडणारा तो डेव्हिड वॉर्नर ( ६ वेळा), शिखर धवन, केन विलियम्सन, ट्रॅव्हिस हेड व हेनरिच क्लासन यांच्यानंतरचा सहावा फलंदाज ठरला. SRH ने १० षटकांत ७५ धावांत २ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि त्यांना पुढील ६० चेंडूंत विजयासाठी आणखी १०६ धावा हव्या होत्या. ११व्या षटकात हेनरिच क्लासनचा झेल उडाला होता आणि स्पेन्सरने डाईव्ह मारला होता, पंरतु तो चेंडूवर ताबा राखू शकला नाही..क्लासन CSK च्या हातून सामना खेचून नेताना दिसला आणि नूरच्या त्या षटकात १३ धावा चोपल्या. क्लासन व इशान यांनी धावांची गती वाढवताना ४१ चेंडूंत ७५ धावा जोडल्या. नूरच्या चेंडूवर संजूने अविश्वसनीय स्टम्पिंग करून ही भागीदारी तोडली. क्लासन २६ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४७ धावांवर माघारी परतला. इशानने ३७ चेंडूंत यंदाच्या पर्वातील त्याचे पाचवे अर्धशतक पूर्ण केले. इशान व क्लासन यांनी १२ च्या सरासरीने धावा चोपून सामन्यात रंगत आणली होती. क्लासन माघारी परतला तेव्हा हैदराबादला ३३ चेंडूंत ५० धावा करायच्या होत्या. .IPL 2026 Controversy : संजू सॅमसनने विजेच्या वेगाने बेल्स उडवल्या... OUT होताच हेनरिच क्लासन खवळला, अंगावर धावला Video .CSK च्या ताफ्यात अचानक आत्मविश्वास वाढलेला दिसला आणि त्यांनी क्षेत्ररक्षणात जीव झोकून काम केले. १८ चेंडूंत २८ धावा हव्या असताना नितीश रेड्डी ( ११) झेलबाद झाला. CSK ने पुनरागमन केलेले वाटत असताना इशानने १८व्या षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर १० धावा चोपून सामना १२ चेंडूंत १३ धावा असा जवळ आणला. त्यात सलिल अरोराने षटकार खेचला... इशान ४७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७० धावांवर बाद झाला. हैदराबादला ९ चेंडूंत ६ धावा हव्या होत्या. SRH ने १९ षटकांत ५ बाद १८१ धावा करून विजय पक्का केला..Chennai Super Kings remaining qualification chancesप्ले ऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी CSK ला उर्वरित दोन सामने जिंकणे गरजेचे होते. पण, त्यातला एक सामना त्यांनी आज गमावला आणि आता गुजरात टायटन्स ( २१ मे) विरुद्धचा सामना जिंकून १४ गुणांपर्यंत पोहोचता येईल. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १८ गुणांसह प्ले ऑफमधील त्यांचे स्थान पक्के केले आहे. आता गुजरात टायटन्स व सनरायझर्स हैदराबाद हे प्रत्येकी १६ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचले आहेत. .एका जागेसाठी पंजाब किंग्स ( १३) व राजस्थान रॉयल्स ( १२) हेही शर्यतीत आहेत. चेन्नईला प्ले ऑफमध्ये पोहोचायचे असल्यास पंजाब किंग्स ( १ सामना शिल्लक) व राजस्थान रॉयल्स ( २ सामने शिल्लक) यांच्या उर्वरित सामन्यांत पराभवाची प्रतीक्षा करावी लागेल. असे घडल्यास पंजाब १३ गुणांसह स्पर्धेतून बाहेर होतील, तर RR १२ गुणांसह निरोप घेतील. RR ने एक सामना जरी जिंकल्यास त्यांचेही १४ गुण होतील आणि या परिस्थिती नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल.