IPL 2026 Playoff Scenario: चेन्नई सुपर किंग्सचे अंतिम ४ मध्ये पोहोचणे अवघड! लखनौ सुपर जायंट्सने स्वतःसह त्यांची पण वाट लावली...

How LSG defeat affected Chennai Super Kings playoff hopes? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर झालेल्या लखनौ सुपर जायंट्सने शुक्रवारी चेन्नई सुपर किंग्सच्या अडचणी वाढवल्या. या सामन्यापूर्वी १२ गुणांसह CSK चा संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम होता, परंतु LSG कडून झालेल्या पराभवाने सर्व गणित बिघडले. आता चेन्नईला उर्वरित दोन सामन्यांत विजयासह इतरांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागेल. दरम्यान, लखनौचा हा १२ सामन्यांतील चौथा विजय ठरला आणि त्यांनी मुंबई इंडियन्सला दहाव्या क्रमांकावर ढकलले. .आघाडीचे तीन फलंदाज ५२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर कार्तिक शर्मा व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांनी CSK च्या डावाला आकार दिला. आकाश सिंगने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये ३ विकेट्स घेऊन LSG ला मोठे यश मिळवून दिले. कार्तिक व ब्रेव्हिस ( २५) यांनी ४४ चेंडूंत ७० धावांची भागीदारी केली. कार्तिक ४२ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शिवम दुबे व प्रशांत वीर यांनी २४ चेंडूंत ४५ धावा जोडल्या. शिवमने १६ चेंडूंत ३२ धावा चोपून संघाला ५ बाद १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले..चेन्नईने आजच्या सामन्यात LSG ला १५० किंवा त्यापेक्षा कमी धावांवर रोखल्यास ते गुणतालिकेत नेट रन रेटच्या जोरावर सनरायझर्स हैदराबादला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेईल. पण, मिचेल मार्श व जॉश इंग्लिस यांनी लखनौला आक्रमक सुरुवात करून दिली. या दोघांनी ४.२ षटकांत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या. मार्शने २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून चेन्नईच्या गोलंदाजांना पूर्ण हतबल केले..मार्श आणि इंग्लिस यांची १३५ धावांची भागीदारी मुकेश चौधरीने तोडली. लखनौची ही कोणत्याची विकेटसाठीची तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. १२व्या षटकात इंग्लिस ( ३६) झेलबाद झाला आणि त्याच षटकात मार्शला रन आऊट होऊन माघारी जावे लागले. त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. त्याने ३८ चेंडूंत ९ चौकार व ७ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. पाठोपाठ अब्दुल समदही ( ७) स्पेन्सर जॉन्सनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. लखनौला अजून ४० चेंडूंत ४४ धावा करायच्या होत्या. मुकुल चौधरी ( १३) व निकोलस पूरन ( ३७) यांनी लखनौचा विजय पक्का केला. निकोलकने सलग ४ षटकार खेचून लखनौचा १६.४ षटकांत विजय पक्का केला. .Can CSK still qualify for IPL 2026 playoffs?चेन्नई सुपर किंग्सची सलग तीन सामन्यांतील विजयी मालिका खंडीत झाली. या पराभवानंतर चेन्नईच्या खात्यात १२ सामन्यानंतर १२ गुण झाले आहेत. त्यांना उर्वरित दोन सामन्यांत सनरायझर्स हैदराबाद ( १८ मे) व गुजरात टायटन्स ( २१ मे) यांचा सामना करावा लागणार आहे. हे दोन्ही सामने जिंकून CSK १६ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. पण, त्यांना इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. सध्याच्या घडीला RCB व GT यांचे प्रत्येकी १६ गुण आहेत. SRH व PBKS यांच्या खात्यात अनुक्रमे १४ व १३ गुण आहेत.