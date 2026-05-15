Cricket

IPL 2026 Playoff Scenario: चेन्नई सुपर किंग्सचे अंतिम ४ मध्ये पोहोचणे अवघड! लखनौ सुपर जायंट्सने स्वतःसह त्यांची पण वाट लावली...

CSK playoff qualification scenario after LSG defeat: चेन्नई सुपर किंग्सच्या आयपीएल २०२६ प्ले ऑफच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. प्ले ऑफच्या शर्यतीतून जवळपास बाहेर पडलेल्या लखनौ सुपर जायंट्सने चेन्नईचा पराभव करत गुणतालिकेतील सर्व गणित बदलून टाकले.
Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings in a crucial IPL 2026 clash

Swadesh Ghanekar
How LSG defeat affected Chennai Super Kings playoff hopes? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर झालेल्या लखनौ सुपर जायंट्सने शुक्रवारी चेन्नई सुपर किंग्सच्या अडचणी वाढवल्या. या सामन्यापूर्वी १२ गुणांसह CSK चा संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम होता, परंतु LSG कडून झालेल्या पराभवाने सर्व गणित बिघडले. आता चेन्नईला उर्वरित दोन सामन्यांत विजयासह इतरांच्या निकालावरही अवलंबून रहावे लागेल. दरम्यान, लखनौचा हा १२ सामन्यांतील चौथा विजय ठरला आणि त्यांनी मुंबई इंडियन्सला दहाव्या क्रमांकावर ढकलले.

