IPL 2026 Playoff Scenario: मुंबई इंडियन्सला, जिंकू दे रे महाराजा! PBKS, KKR, DC यांची प्रार्थना, जाणून घ्या चौथ्या जागेसाठीचं गणित...

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians playoff qualification equation: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीतून आणखी एक संघ बाद झाला.. मुंबई इंडियन्स, लखनौ सुपर जायंट्स व चेन्नई सुपर किंग्स यांना साखळी फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी प्ले ऑफमधील आपली जागा पक्की केली आहे. .आता चौथ्या स्थानासाठी अजूनही चार संघ शर्यतीत आहेत. राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यासह पंजाब किंग्समध्ये चढाओढ रंगणार आहे. RR सोडला तर अन्य संघांचे भवितव्य इतरांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हे गणित कसे असे, ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..चेन्नई सुपर किंग्सचे पॅकअप...शुभमन गिल ( ६४) व साई सुदर्शन ( ८४) यांच्या १२५ धावांच्या सलामीने अनेक विक्रम मोडले. जॉस बटलरने २७ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद ५७ धावा चोपल्या. गुजरातने ४ बाद २२९ धावांचा डोंगर उभा केला. मोहम्मद सिराजने पॉवर प्लेमध्ये तीन धक्के देत, CSK चा निम्मा संघ ६३ धावांवर तंबूत पाठवला. शिवम दुबे ( १७ चेंडूंत ४७ धावा) ने संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेन्नईचा पूर्ण संघ १३.४ षटकांत १४० धावांवर गडगडला..IPL 2026 Remaining Matches२२ मे - सनरायझर्स हैदराबाद वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू२३ मे - लखनौ सुपर जायंट्स वि. पंजाब किंग्स२४ मे - मुंबई इंडियन्स वि. राजस्थान रॉयल्स२४ मे - कोलकाता नाइट रायडर्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स .RR vs MI crucial match for playoff qualificationRR चे १३ सामन्यांत १४ गुण आहेत आणि शेवटचा साखळी सामना जिंकून ते १६ गुणांसह प्ले ऑफची जागा पक्की करू शकतात. त्यांचा शेवटचा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध रविवारी होणार आहे. हा सामना मुंबईने जिंकावा, अशी अन्य संघांची प्रार्थना आहे. RR ची हार झाल्यास PBKS व KKR ( प्रत्येकी १३) या संघांना संधी मिळेल. या दोघांनी त्यांच्या शेवटचा सामना जिंकल्यास, त्यांचे प्रत्येकी १५ गुण होतील आणि अशा परिस्थितीत नेट रन रेट निर्णायक ठरेल. DC १४ गुणांसह अजूनही प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे, परंतु त्यांना उर्वरित तिन्ही संघांची हार आणि RR पेक्षा जास्त नेट रन रेट अपेक्षित आहे.