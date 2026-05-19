IPL 2026 Playoff Scenario: १७ चेंडूंत ८८ धावांचं वादळ... वैभव सूर्यवंशीची विक्रमी खेळी अन् RR ची Point Table मध्ये उलथापालथ

15-Year-Old Vaibhav Sooryavanshi Smashes LSG : ७ चौकार व १० षटकारांचा पाऊस पाडत, वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्सला निर्णायक विजय मिळवून दिला. १५ वर्षीय वैभवचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वातील दुसरे शतक ७ धावांनी हुकले असले तरी ही खेळी लखनौ सुपर जायंट्सला पराभूत करण्यासाठी पुरेशी ठरली. LSG चा मिचेल मार्शही शतकापासून चार धाव दूर राहिला. RR ने हा सामना जिंकून IPL 2026 Point Table मध्ये १४ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आणि स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखले आहे. RR चा शेवटचा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होणार आहे. त्यात विजय मिळवून तेही १६ गुणांसह प्ले ऑफमधील जागा पक्की करतील..मिचेल मार्श व जॉश इंग्लिस यांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर LSG ने ५ बाद २२० धावांपर्यंत मजल मारली. इंग्लिस २९ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांची खेळी केली, तर मार्शनेही ५७ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह ९६ धावा केल्या. तो शेवटच्या षटकात रन आऊट झाला आणि सलग दुसऱ्या सामन्यात त्याचे शतक हुकले. कर्णधार रिषभ पंतनेही २३ चेंडूंत ३५ धावांचे योगदान दिले. RR च्या यश राज पुंजाने दोन विकेट्स घेतल्या..RR vs LSG Live: वैभव सूर्यवंशीने मोठा विक्रम मोडला; फिफ्टीनंतर 'A' सेलिब्रेशनची रंगलीय चर्चा... नेमका त्याचा अर्थ काय? Video Viral.लक्ष्याचा पाठलाग करताना यशस्वी जैस्वालने पहिल्याच षटकात २३ धावा चोपून इरादा स्पष्ट केला होता. तो २३ चेंडूंत ४३ धावांवर माघारी परतला आणि वैभव सूर्यवंशीसह त्याची ७५ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. त्यानंतर वैभवने हात मोकळे केले आणि षटकार-चौकारांचा पाऊस पाडला. त्याने ध्रुव जुरेलसह शतकी भागीदारी केली आणि १४ व्या षटकात वैभवला ९२ धावांवर रन आऊट करण्याची सोपी संधी मोहसिन खानने गमावली. चालत जाऊन त्याने चेंडू बेल्सला लावला असता तरी वैभव बाद झाला असता. पण, डायरेक्ट हिटच्या नादात त्याच्याकडून चूक झाली..आयपीएलच्या एका पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये वैभवने दुसरे स्थान पटकावले. डेव्हिड वॉर्नरने २०१६ मध्ये ४६७ धावा केल्या होत्या आणि त्यानंतर वैभवचा ( ४२६ धावा) क्रमांक येतोय. त्याने ट्रॅव्हिस हेडचा २०२४ सालचा ४०२ धावांचा विक्रम मोडला. वैभव व ध्रुव यांनी १२ व्या षटकात २९ धावा कुटल्या आणि या हंगामात मयंकने दिलेल्या या LSG च्या गोलंदाजाने दिलेल्या दुसऱ्या सर्वाधिक धावा आहेत. रन आऊटपासून वाचल्यानंतर मोहसिनने त्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर संथ चेंडूवर विकेट मिळवली. वैभव ३८ चेंडूंत ७ चौकार व १० षटकारांसह ९३ धावांवर झेलबाद झाला..वैभवने मोडला ख्रिस गेलचा विक्रम...वैभवने सामना RR च्या पारड्यात आणून ठेवला होता आणि संघाला ३६ चेंडूंत ४१ धावा करायच्या होत्या. वैभवने आयपीएलच्या तीन डावांत १० किंवा त्यापेक्षा जास्त षटकार मारण्याचा पराक्रम केला आणि अभिषेक शर्मा व फिन अॅलन ( प्रत्येकी २) यांना मागे सोडले. या विक्रमात ख्रिस गेल ( ३) अव्वल आहे. आयपीएलच्या या पर्वात वैभवने ५३ षटकार मारले आहेत आणि तो ख्रिस गेल याचा ५९ षटकारांचा ( २०१२) ऑल टाईम रेकॉर्ड मोडण्याच्या जवळ आहे. पण, आज त्याने आंद्रे रसेल ( २०१९) व ख्रिस गेल ( २०१३) यांचा अनुक्रमे ५२ व ५१ षटकारांचा विक्रम मोडला. Most sixes in an IPL season.Mohammed Shami न खेळण्यामागचं कारण? इयान बिशप यांच्या प्रश्नावर रिषभ पंत गांगरला... त्याच्या हावभावामुळे काहीतरी बिनसल्याचं संशय.ध्रुव मैदानावर उभा होता आणि त्याने वैभवसह ४५ चेंडूंत १०५ धावांची भागीदारी केली होती. ध्रुवने मोर्चा सांभाळताना ३७ चेंडूंत या पर्वातील पाचवे अर्धशतक पूर्ण केले आणि राजस्थानला ७ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. ध्रुव ३८ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५३ धावांवर नाबाद राहिला आणि डोनोव्हर फरेराने १० धावांची खेळी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.