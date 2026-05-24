IPL 2026 Playoff Schedule: जेतेपदासाठी लढण्यास टॉप - ४ संघ सज्ज! कधी अन् कुठे रंगणार प्लेऑफचे सामने? नोट करून ठेवा

IPL 2026 Playoff full Timetable: आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील अंतिम ४ संघ निश्चित झाले आहेत, त्यामुळे प्लेऑफमध्ये कोणाचा कोणाविरुद्ध सामना होणार हे देखील स्पष्ट झाले आहे. प्लेऑफचे संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.
IPL 2026 Playoff Schedule

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धत रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सला ३० धावांनी पराभूत केले. यासह राजस्थानने पाँइंट्स टेबलमध्ये १६ गुणांसह चौथा क्रमांक मिळवला आणि प्लेऑफची पात्रता मिळवली. त्यांच्या विजयासह प्लेऑफमध्ये पोहोचणारे चार संघ निश्चित झाले. राजस्थानपूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघांनी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले होते.

