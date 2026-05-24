IPL 2026 Playoff Schedule: जेतेपदासाठी लढण्यास टॉप - ४ संघ सज्ज! कधी अन् कुठे रंगणार प्लेऑफचे सामने? नोट करून ठेवा

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धत रविवारी (२४ मे) राजस्थान रॉयल्सने अखेरच्या साखळी सामन्यात मुंबई इंडियन्सला ३० धावांनी पराभूत केले. यासह राजस्थानने पाँइंट्स टेबलमध्ये १६ गुणांसह चौथा क्रमांक मिळवला आणि प्लेऑफची पात्रता मिळवली. त्यांच्या विजयासह प्लेऑफमध्ये पोहोचणारे चार संघ निश्चित झाले. राजस्थानपूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघांनी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले होते. .पाँइंट्स टेबलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या तिन्ही संघांचे १४ सामन्यांत ९ विजय आणि ५ पराभवांसह १८ गुण आहेत. मात्र नेट रन रेटच्या फरकामुळे बंगळुरू (०.७८३) पहिल्या, गुजरात (०.६९५) दुसऱ्या आणि हैदराबाद (०.५२४) तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. राजस्थान १६ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिले..IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला धक्का! १८ कोटींचा खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; शेवटच्या साखळी सामन्यापूर्वी बदली खेळाडूची घोषणा.आयपीएलच्या प्लेऑफच्या नियमांनुसार पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावर राहणारे संघ क्वालिफायर १ सामना खेळतात, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघ एलिमिनेटर सामन्यात आमने-सामने असतात. एलिमिनेटरमध्ये पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर होतो, तर विजेता संघ क्वालिफायर २ मध्ये पोहचतो. क्वालिफायन १ सामन्यातील विजेता संघ थेट अंतिम सामन्यात पोहचतो, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला क्वालिफायर २ सामना खेळण्याची दुसरी संधी मिळते. क्वालिफायर २ मधील विजेता संघ अंतिम सामन्यात पोहचतो, तर पराभूत होणाऱ्या संघाचे आव्हान संपते..या नियमानुसार आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स क्वालिफायर १ सामना एकमेकांविरुद्ध खेळतील, तर सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एलिमिनेटर सामना होईल. म्हणजेच बंगळुरू आणि गुजरात यांच्यापैकी एक संघ अंतिम सामन्यात खेळताना दिसणार आहे. आता प्लेऑफमधील सर्व सामने संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होतील. क्वालिफायर १ सामना २६ मे रोजी धरमशालामधील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर, तर एलिमिनेटर सामना २७ मे रोजी न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथील महाराज यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होईल. क्वालिफायर २ सामनाही २९ मे रोजी मुल्लनपूरमध्येच होईल. तसेच अंतिम सामना ३१ मे रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे..IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्सने हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं.आयपीएल प्लेऑफ २०२६ स्पर्धेचे वेळापत्रक२६ मे : क्वालिफायर १ - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. गुजरात टायटन्स, धरमशाला (वेळ: संध्या.७.३० वा.)२७ मे : एलिमिनेटर - सनरायझर्स हैदराबाद वि. राजस्थान रॉयल्स, मुल्लनपूर (वेळ: संध्या.७.३० वा.)२९ मे : क्वालिफायर २ - क्वालिफायर १ पराभूत संघ विरुद्ध एलिमिनेटर विजेता संघ, मुल्लनपूर (वेळ: संध्या.७.३० वा.)३१ मे : अंतिम सामना - क्वालिफायर १ विजेता विरुद्ध क्वालिफायर २ विजेता, अहमदाबाद, (वेळ: संध्या.७.३० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.