IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला धक्का! १८ कोटींचा खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; शेवटच्या साखळी सामन्यापूर्वी बदली खेळाडूची घोषणा

IPL 2026 KKR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेच्या साखळी फेरीतील शेवटच्या दिवसापर्यंत चारही प्लेऑफमधील संघ अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. अजूनही चौथ्या क्रमांकाच्या संघासाठी पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स शर्यतीत आहेत. अशातच आता कोलकाता संघाचा निर्णायक सामना रविवारी (२४ मे) दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे. या आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील अखेरचा साखळी सामना आहे. या सामन्यापूर्वी कोलकाताला मोठा धक्का बसला. .Rishabh Pant: रिषभ पंतची कॅप्टनशिप जाणार? IPL 2026 मध्ये फ्लॉप ठरल्यानंतर LSG मध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत!.कोलकाताच्या आशा रविवारी दुपारी सुरु झालेल्या राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स सामन्यावर अवलंबून आहे. या सामन्यात जर राजस्थान रॉयल्स जिंकले, तर कोलकाताचे आव्हान शेवटचा साखळी सामना सुरू होण्यापूर्वीच संपेल, पण जर राजस्थान पराभूत झाले, तर कोलकाताला प्लेऑफची आशा असेल. पण त्यासाठी त्यांना दिल्लीविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल..दरम्यान, असे समीकरण असतानाच कोलकाताने आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठी तब्बल १८ कोटी रुपयांना खरेदी केलेला श्रीलंकन गोलंदाज मथिशा पाथिराना आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. खरंतर तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेत दुखापतीमुळे एकच सामना खेळू शकला, त्यातही त्याला ४ षटके पूर्ण करता आली नव्हती. त्याने कोलकाताकडून गुजरात टायटन्सविरुद्ध १६ मे रोजी पदार्पण केले होते. पण त्या सामन्यात तो पुन्हा दुखापतग्रस्त झाला. त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो आता कोलकाताकडून शेवटचा साखळी सामना खेळू शकणार नाही..बदली खेळाडूची घोषणाकोलकाताने पथिरानाच्या जागेवर बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. त्यांनी यष्टीरक्षक फलंदाज लवनिथ सिसोदिया याची बदली खेळडू म्हणून निवड केली आहे. त्याला ३० लाखात कोलकाताने संघात घेतलं आहे. २६ वर्षीय लवनिथने कर्नाटकासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळले आहे. त्याने १५ टी२० सामन्यात १२४ धावा केल्या आहेत..IPL 2026 Playoff Race: मुंबई विरुद्ध राजस्थान: प्लेऑफची चौथी जागा कोणाची? पाहा सविस्तर समीकरणे!.शेवटच्या साखळी सामन्यात कोलकाताने जिंकला टॉसदरम्यान, रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध कोलकाताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात कोलकाताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.प्लेइंग इलेव्हन -कोलकाता नाईट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), मनीष पांडे, कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया (डब्ल्यू), अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, सौरभ दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागीइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - फिन ऍलन, सार्थक रंजन, वैभव अरोरा, रमणदीप सिंग, राहुल त्रिपाठीदिल्ली कॅपिटल्स : अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडीइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - त्रिपुराण विजय, समीर रिझवी, विपराज निगम, नितीश राणा, कुलदीप यादव.