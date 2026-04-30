IPL 2026 Point Table: गुजरात टायटन्सने विजय मिळवून PlayOff ची चुरस अधिक रंजक बनवली; रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर सहज मात

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : रजत पाटीदारची वादग्रस्त विकेट... विराट कोहलीने घातलेला वाद अन् त्यानंतर त्याचा मैदानावरील धिंगाणा... रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यातल्या सामन्यात चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचेल, असे बरेच प्रसंग घडलेले दिसले. RCB चा संपूर्ण संघ १५५ धावांवर तंबूत परतल्यानंतर GT हे लक्ष्य सहज पार करेल, असे वाटले होते. पण, भुवनेश्वर कुमार व रोमारिओ शेफर्ड यांनी उल्लेखनीय मारा करताना सामन्यातील चुरस कायम ठेवली होती. मात्र, गुजरातने हा सामना जिंकून प्ले ऑफची शर्यत चुरशीची केली. IPL 2026 Point Table मध्ये ते १० गुणांसह पाचव्या स्थानावर कायम राहिले असले तरी अंतिम ४ साठी त्यांनीही दावा ठोकला आहे. .विराट कोहलीने दमदार सुरुवात करूनही RCB चा संघ १५५ धावांवर ऑल आऊट झाला. विराटने १३ चेंडूंत २८ धावा केल्या होत्या. बंगळुरूने १ ते ६ षटकांत ९.८३च्या सरासरीने ५९ धावा केल्या, परंतु नंतर ७ ते १५ षटकांत ही सरासरी ८.११ आणि १६ ते १९.२ षटकांत ५.३ एवढी कमी होत गेली. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलने २४ चेंडूंत ४० धावांची खेळी केली. पण, अन्य फलंदाजांची कामगिरी निराशाजनक ठरली. अर्शद खानने तीन, जेसन होल्डर व राशिद खान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..GT vs RCB Live: विराट कोहलीने घातला राडा! रजत पाटीदारच्या विकेटवरून संतापला, जेसन होल्डरच्या झेलवरून अम्पायरसोबत वाद Video.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या GT ला भुवनेश्वर कुमारने पहिल्याच स्पेलमध्ये तीन धक्के दिले. साई सुदर्शन ( ६) स्वस्तात माघारी परतला. कर्णधार शुभमन गिल व जॉस बटलर यांनी चांगला खेळ करण्याचे संकेत दिले, परंतु पाचव्या षटकात भुवीने आणखी एक धक्का दिला. १८ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४३ धावा करणारा शुभमन तंबूत परतला. पाठोपाठ भुवीने आठव्या षटकात जॉस बटलरचा त्रिफळा उडवला. त्याने १९ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३९ धावा केल्या. .भुवीने त्याची स्पेल ४-०-२८-३ अशी संपवली. ६४ धावांची गरज असताना शाहरुख खान व वॉशिंग्टन सुंदर यांना आज चांगली खेळी करण्याची संधी होती. शाहरुखने ( ८) मात्र निराश केले आणि रोमारिओ शेफर्डने ही विकेट मिळूवन दिली. त्याच षटकात वॉशिंग्टन सुंदरसाठी ( १२) LBW ची जोरदार अपील झाले आणि RCB ने DRS घेतला. त्यात त्यांना यश मिळाले, गुजरातचा निम्मा संघ १११ धावांत तंबूत परतला होता. पण, त्यानंतर षटकार व चौकार त्याने खाल्ला. .५४ चेंडूंत ३४ धावा अजूनही गुजरातला हव्या होत्या. पण, राहुल तेवातिया व जेसन होल्डर यांनी चांगली फटकेबाजी करून ४२ चेंडू १९ धावा, अशी मॅच गुजरातच्या पारड्यात पूर्णपणे आणली. १५ धावांची गरज असताना जेसन ( १२) झेलबाद झाला आणि गुजरातला सहावा धक्का बसला. राहुल मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने नाबाद २७ धावांसह गुजरातचा ४ विकेट्स राखून विजय पक्का केला. GT ने १५.५ षटकांत ६ बाद १५८ धावा केल्या..IPL 2026 Point Tableगुजरात टायटन्सने विजय मिळवला असला तरी ते ९ सामन्यांत १० गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर कायम आहेत. त्यांनी या विजयासह नेट रन रेट चांगला सुधारला आहे आणि उर्वरित ५ पैकी ४ विजय मिळवून ते प्ले ऑफसाठी पात्र ठरू शकतील. पंजाब किंग्स ( १३), RCB ( १२), सनरायझर्स हैदराबाद ( १२) व राजस्थान रॉयल्स ( १२) हे अव्वल चार संघ आहेत.