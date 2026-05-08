IPL 2026 Playoff Race: विजयासह कोलकाता नाइट रायडर्सची गाडी पुढे सरकली; दिल्ली कॅपिटल्सचे पॅकअप, Finn Allen चे वादळी शतक

Kolkata Knight Riders playoff chances IPL 2026 Marathi Cricket News : कोलकाता नाइट रायडर्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये विजयाचा चौकार मारला. शुक्रवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा सामना त्यांनी सहज जिंकला आणि प्ले ऑफच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. KKR ने या विजयासह IPL 2026 Point Table मध्ये १० सामन्यांत ९ गुणांची कमाई करून सातव्या स्थानावर कूच केली. DC चा हा ११ सामन्यांतील सातवा पराभव ठरला आणि आता उर्वरित तीन सामने जिंकूनही ते १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. अशात मुंबई इंडियन्स, लखनौ सुपर जायंट्स यांच्याप्रमाणे DC चेही प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे. .DC ची कामगिरी घरच्या मैदानावरील कामगिरी निराशाजनक राहिली. KKR विरुद्धच्या सामन्यात त्यांनी तब्बल ५१ चेंडू निर्धाव खेळले. पथूम निसंका व लोकेश राहुल (२३) यांनी संघाला पॉवर प्लेमध्ये ५५ धावा चोपून दिल्या होत्या, तरीही संघ ८ बाद १४२ धावांपर्यंच पोहोचू शकला. निसंकाने २९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५० धावांची खेळी केली. आशुतोष शर्माने २८ चेंडूंत ३९ धावांचे महत्त्वाचे योगदान दिले. KKR च्या अनुकूल रॉय व कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिसऱ्या षटकात अजिंक्य रहाणेला ( १३) दुर्दैवीरित्या रन आऊट होऊन परतावे लागले. फिन अॅलनने मारलेला सरळ फटका मिचेल स्टार्कच्या हाताला लागून नॉन स्ट्रायकर एंडच्या स्टम्पवर आदळला आणि क्रिजबाहेर गेलेला अजिंक्य रन आऊट झाला. त्यानंतर आलेल्या अंगकृश रघुवंशी ( १) अक्षर पटेलच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. पण, इम्पॅक्ट प्लेअर फिन अॅलन व कॅमेरून ग्रीन यांनी डाव सावरण्याचा चांगला प्रयत्न केला. ८व्या षटकात अॅलनचा झेल टाकण्याची चूक DC ने केली. .KKR च्या १० षटकांत २ बाद ७५ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना शेवटच्या ६० चेंडूंत ६८ धावाच हव्या होत्या. कुलदीप यादवने यंदाच्या पर्वात निराशाजनक कामगिरी केली आणि त्याने टाकलेल्या १२ व्या षटकात ग्रीन व फिन यांनी षटकार खेचून सामन्याचा निकाल स्पष्ट केला. फिनने अर्धशतक झळकावताना दिल्लीवर दडपण निर्माण केले आणि त्यांना चुका करण्यास भाग पाडले. पुढच्याच षटकात विपराज निगमला त्याने सलग तीन षटकार खेचले. . फिन थांबायचं नाव घेत नव्हता आणि कुलदीपला त्याने पुन्हा दोन षटकार खेचले. तो ९४ धावांपर्यंत पोहोचला आणि संघाला विजयासाठी ३ धावा हव्या होत्या. ग्रीनने एक धाव घेऊन फिनला संधी दिली आणि त्याने षटकार खेचून शतक पूर्ण केले. त्याने ४७ चेंडूंत ५ चौकार व १० षटकारांसह शतक पूर्ण केले आणि हे कोलकाताकडून झळकावलेले वेगवान शतक ठरले. त्याने ग्रीनसह ( ३२) चौथ्या विकेटसाठी ११६ धावांची भागीदारी केली. कोलकाताने १४.२ षटकांत २ बाद १४७ धावा करून विजय मिळवला..IPL 2026 playoff race after KKR vs DC matchइंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या गुणतालिकेत सध्या सनरायझर्स हैदराबाद १४ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. पंजाब किंग्स १३ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू व राजस्थान रॉयल्स हे प्रत्येकी १२ गुणांसह अव्वल चारमध्ये आहेत. गुजरात टायटन्सनेही १० सामन्यांत १२ गुणांची कमाई केली आहे आणि ते अजूनही शर्यतीत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सच्या खात्यात १० सामन्यांत १० गुण असले तरी ते १८ गुणांसह प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहू शकतात. कोलकाताने आज विजय मिळवून १० सामन्यांत ९ गुणांसह आव्हान राखले आहे. ते उर्वरित चार सामने जिंकून १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात... तसे त्यांचे आव्हानही संपल्यात जमा आहे, परंतु लखनौ, मुंबई व दिल्ली यांच्यापेक्षा त्यांना प्ले ऑफमध्ये पोहोण्याची जास्त आशा आहे.