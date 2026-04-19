IPL 2026: चेन्नईचा हैदराबादकडून पराभव, तरी Points Table मध्ये झाला फायदा; कसं झालं शक्य, घ्या जाणून

IPL 2026 Points Table Update: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध शनिवारी (१८ एप्रिल) घरच्या मैदानावर खेळताना शानदार कामगिरी केली. हा सामना हैदराबादने (SRH) शेवटच्या षटकात अवघ्या १० धावांनी जिंकला आणि तिसऱ्या विजयाची नोंद केली. चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) मात्र हा ६ सामन्यांतील चौथा पराभव आहे. त्यामुळे त्यांचे चार गुण आहेत. हैदराबादचा ६ सामन्यांतील तीन विजय आणि तीन पराभवांसह सहा गुण आहेत. .IPL 2026: विराट कोहली, फिल सॉल्ट मैदानात का खूश नव्हते? KL राहुलचा दिल्लीच्या RCB वरील विजयानंतर मोठा खुलासा.या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करताना अभिषेक शर्मा आणि हेन्रिक क्लासेन यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर २० षटकात ९ बाद १९४ धावा केल्या होत्या. अभिषेकने २२ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावांची खेळी केली. क्लासेनने ३९ चेंडूत ५९ धावा करताना ६ चौकार आणि २ षटकार मारले. चेन्नईकडून गोलंदाजी करताना अंशुल कंबोज आणि जेमी ओव्हर्टन यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मुकेश चौधरीने २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईने आयुष म्हात्रेच्या फटकेबाजीमुळे सुरुवात चांगली केली होती. पॉवरप्लेमध्ये ६ षटकातच चेन्नईच्या ७६ धावाही झाल्या होत्या. पण चेन्नईने संजू सॅमसन (७), ऋतुराज गायकवाड (१९) आणि आयुष म्हात्रे (३०) यांच्या विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर चेन्नईला धावांची गती राखता आली नाही. हैदराबादकडून इशान मलिंगा, नितीश रेड्डी, शिवांग कुमार आणि साकिब हुसैन यांनी सातत्याने चेन्नईच्या फलंदाजांना मोठ्या धावा न करू देता दबावात ठेवले. त्यामुळे मॅथ्यू शॉर्ट (३४), सर्फराज खान (२५) आणि शिवम दुबे (२१) चांगल्या सुरुवातीनंतरही चेन्नईला विजयापर्यंत नेऊ शकले नाहीत. हैदराबादकडून गोलंदाजी करताना इशान मलिंगाने ३ विकेट्स, तर नितीश रेड्डीने २ विकेट्स घेतल्या..SRH vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्सची विजयी मालिका खंडित! सनरायझर्स हैदराबादचा शानदार विजय; IPL 2026 Points Table बदललं.चेन्नईला पराभवानंतरही फायदाचदरम्यान, या सामन्यानंतर हैदराबादने ६ गुण आणि ०.५६६ अशा नेट रन रेटसह चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली. दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांचेही ६ गुण असले तरी हैदराबादचा नेट रन रेट त्यांच्यापेक्षा चांगला असल्याने ते चौथ्या क्रमांकावर आले. दरम्यान, चेन्नई संघ देखील या सामन्यानंतर ८ वरून ७ व्या क्रमांकावर आला. सामन्यापूर्वी चेन्नईचे ४ गुण होते आणि - ०.८४६ नेट रन रेट होता. पण चेन्नईला या सामन्यात अगदी कमी फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे चेन्नईचा नेट रन रेट मात्र सुधारला. चेन्नईचे ४ गुण असले तरी त्यांचा नेट रन रेट -०.७८० असा सुधारला. यामुळे चेन्नईला फायदा झाला आणि त्यांनी नेट रन रेटच्या बाबतीत ४ गुणांवर असलेल्या लखनौ सुपर जायंट्सला मागे टाकले आणि सातवा क्रमांक मिळवला. लखनौचेही ४ गुण आहेत, पण त्यांचा नेट रन रेट चेन्नईपेक्षा वाईट (- ०.८०४) आहे. त्यामुळे लखनौ ८ व्या क्रमांकावर आहे..पाँइंट्स टेबलमध्ये सध्या पंजाब किंग्स ९ गुणांसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स प्रत्येकी ८ गुणांसह अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्य क्रमांकावर आहेत. ९ व्या क्रमांकावर मुंबई इंडियन्स असून त्यांच्या खात्यात २ गुण आहेत. सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर कोलकाता नाईट रायडर्स असून त्यांनी अद्याप एकही सामना जिंकलेला नाही, पण एक सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांचे १ गुण आहेत.