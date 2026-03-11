Cricket

इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम आता IPL 2026 स्पर्धेवरही? १९ वा हंगाम पुढे ढकलला जाणार? अध्यक्षांनी दिले अपडेट्स

Will LPG Shortage Postpone the IPL 2026?: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारतात गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आले असून, हॉटेल व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलली जाणार का, याबाबत अनिश्चितता आहे.
IPL 2026

IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इराण-इस्त्रायल युद्धाच्या झळा आता भारतालाही बसायला लागल्या आहेत. या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तर तणावाचे वातावरण आहेच, पण आता त्याचे परिणाम भारतातही जाणवत आहेत. केंद्र सरकारकडून व्यावसायिक वापराच्या गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.

सध्या अत्यावश्यक सेवा आणि घरगुती वापराचा गॅस पुरवठा (LPG supply) सुरु असला तरी गॅस बूकिंगचे दिवस २१ वरून २५ करण्यात आले आहेत. याचा परिणाम हॉटेल व्यावसायावर मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत, अनेकांनी पदार्थांच्या किंमती वाढवल्या आहेत, तर काही हॉटेल्समध्ये मेन्यू कमी करण्यात आले आहेत.

IPL 2026
Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही
Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
War
israel
Cricket News in Marathi
indian premier league
Iran
cricket news today
LPG cylinders
IPL 2026

Related Stories

No stories found.