इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम आता IPL 2026 स्पर्धेवरही? १९ वा हंगाम पुढे ढकलला जाणार? अध्यक्षांनी दिले अपडेट्स

इराण-इस्त्रायल युद्धाच्या झळा आता भारतालाही बसायला लागल्या आहेत. या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तर तणावाचे वातावरण आहेच, पण आता त्याचे परिणाम भारतातही जाणवत आहेत. केंद्र सरकारकडून व्यावसायिक वापराच्या गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. सध्या अत्यावश्यक सेवा आणि घरगुती वापराचा गॅस पुरवठा (LPG supply) सुरु असला तरी गॅस बूकिंगचे दिवस २१ वरून २५ करण्यात आले आहेत. याचा परिणाम हॉटेल व्यावसायावर मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत, अनेकांनी पदार्थांच्या किंमती वाढवल्या आहेत, तर काही हॉटेल्समध्ये मेन्यू कमी करण्यात आले आहेत. .Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही.यातच आता २८ मार्चपासून आयपीएल २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) सुरु होणार असल्याचे समोर आले आहे. मात्र आता युद्धाच्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर ही स्पर्धा पुढे ढकलली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण धुमाल (Arun Dhumal) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.त्यांनी न्यू इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की 'आम्ही जे घडत आहे, त्याचा आढावा घेऊ. ही सध्या बदलणारी परिस्थिती असल्याने आत्ता काहीच सांगता येत नाहीये. परंतु, परिस्थिती लक्षात घेऊन, आम्ही निर्णय घेऊ.'.दरम्यान, स्पर्धा आता तीन आठवड्यांवर येऊन ठेपली असूनही अद्याप १९ व्या आयपीएल हंगामाचे वेळापत्रक समोर आलेले नाही. काही ठिकाणच्या निवडणूका आणि आता युद्धाचे परिणाम यामुळे वेळापत्रक येण्यास उशीर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार १२ मार्च रोजी आयपीएल २०२६ स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे..परदेशी खेळाडूंच्या प्रवासाचा प्रश्नदरम्यान, केवळ गॅसचा प्रश्न नाही, तर इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे (Iran - Israel War) विमान प्रवासही विस्कळीत झाला आहे. नुकतीच भारत आणि श्रीलंकेत टी२० वर्ल्ड कप पार पडला. यावेळी वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघ स्पर्धेतून बाहेर झाल्यानंतरही जवळपास आठवड्याभरापासून भारतातच अडकले आहेत. दोन्ही संघ कोलकातामध्ये आहेत. पण आता आयसीसीकडून त्यांच्या तिकीटांची सोय करण्यात आली आहे, त्यामुळे लवकरच हे दोन्ही संघही आपापल्या मायदेशी परततील..T20 World Cup नंतरही भारतात अडकलेले वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिकेचे अखेर मायदेशी परतणार; ICC कडून तिकीटांची सोय.मात्र, आता आयपीएलसाठी विविध देशांमधून खेळाडू भारतात येतात. परंतु, आता युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या खेळाडूंना भारतात सुरक्षित आणण्याचे मोठे आव्हान बीसीसीआयसमोर आहे. सध्या अनेक फ्रँचायझींनी सराव शिबिरे सुरू केली आहेत. पण सध्या या शिबिरांमध्ये केवळ भारतीय खेळाडू दिसत आहेत.