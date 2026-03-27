IPL 2026 Marathi News: मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफमध्ये जाणारच! ड्यू प्लेसिस ते इरफान पठाण, १२ एक्सपर्टची भविष्यवाणी; तुमचे टॉप ४ कोणते?

IPL 2026 playoff teams prediction analysis: इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व सुरू व्हायला आता २४ तास शिल्लक राहिले आहेत. बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सलामीची लढत होणार आहे. आयपीएल २०२६ पूर्वी झालेल्या ऑक्शनमध्ये सर्वच संघांनी तगडे खेळाडू आपल्या ताफ्यात घेतले आहेत आणि त्यामुळेच यंदाच्या आयपीएलमध्ये कडवी टक्कर पाहायला मिळेल, यात शंका नाही. पण, आतापासूनच प्ले ऑफमध्ये कोणते संघ दाखल होतील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. १२ एक्सपर्ट्सनी त्यांचे चार संघ निवडले आहेत आणि त्यात सर्वांमध्ये कॉमन नाव मुंबई इंडियन्स हे आहे....RCB ने मागील पर्वात १७ वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला आणि आता ते जेतेपद राखण्यासाटी सज्ज झाले आहेत. पण, मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स हे माजी विजेते त्यांच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरू शकतील. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सची कामगिरी उल्लेखनीय झाली आहे आणि त्यामुळे यंदाच्या जेतेपदाच्या शर्यतीत त्यांचेही नाव आहेच. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने मागील पर्वात प्ले ऑफ पर्यंत मजल मारली होती आणि यंदा ते एक पाऊल पुढे जाण्यास सज्ज आहेत..RR, RCB यांची एकत्रित ३१ हजार कोटींना विक्री; पण, यामधून BCCI ला किती रक्कम मिळणार? .स्टार स्पोर्ट्सने १२ एक्सपर्टकडून अव्वल चारमध्ये म्हणजेच आयपीएल प्ले ऑफमध्ये कोणते संघ जातील, हे जाणून घेतले आहे. यामध्ये फॅफ ड्यू प्लेसिस, इरफान पठाण, हरभजन सिंग, आकाश चोप्रा, चेतेश्वर पुजारा, मोहम्मद कैफ, हनुमा विहारी, पीयुष चावला, सबा करिम, संजय बांगल, लक्ष्मीपती बालाजी आणि वरुण आरोन यांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी फलंदाज फॅफ ड्यू प्लेसिसने मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, पंजाब किंग्स आणि चेन्नई किंवा दिल्ली कॅपिटल्स या चार संघांना पसंती दिली आहे..EXPERTS PICKS TOP 4 TEAMS FOR PLAYOFFS IN IPL 2026फॅफ ड्यू प्लेसिस - MI, RCB, PBKS व CSK/DCइरफान पठान - MI, DC, PBKS व RR.हरभजन सिंग - MI, SRH, PBKS.आकाश चोप्रा - MI, DC, RCB व PBKS.चेतेश्वर पुजारा - GT, CSK, KKR व MI.मोहम्मद कैफ - PBKS, DC, MI व RCB.हनुमा विहारी - SRH, DC, PBKS व MIपीयुष चावला - MI, KKR, RCB व PBKSसाबा करीम - RCB, MI, DC व CSKसंजय बांगर - MI, RCB, PBKS व DCलक्ष्मीपथी बालाजी - CSK, MI, RCB व SRH.वरुण आरोन - SRH, MI, RCB व CSK.