IPL 2026: बंगळुरू-गुजरात Qualifier-1 मध्ये फायनलसाठी भिडणार! पण कुठे आणि कधी होणार सामना? सर्व डिटेल्स घ्या जाणून

RCB vs GT, IPL 2026, Qualifier 1: शुक्रवारी (२२ मे) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ५५ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. हा दोन्ही संघाचा अखेरचा साखळी सामना होता. पण या सामन्यात जरी बंगळुरूने पराभव स्वीकारला असला, तरी चांगल्या नेट रन रेटमुळे अव्वल क्रमांक कायम राखला. सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर असलेल्या बंगळुरू, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या तिन्ही संघांनी १४ सामन्यांपैकी ९ विजयांसह १८ गुण मिळवले आहेत. मात्र नेट रन रेटच्या फरकामुळे बंगळुरू (०.७८३) पहिल्या, गुजरात (०.६९५) दुसऱ्या आणि हैदराबाद (०.५२४) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे आता हे निश्चित झाले आहे की बंगळुरू आणि गुजरात पहिला क्वालिफायर सामना खेळणार आहेत, तर हैदराबादला एलिमिनेटर सामना खेळावा लागणार आहे. .IPL 2026 Playoff Scenarios: सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध Eliminator सामना कोण खेळणार? एका जागेसाठी ४ संघात टक्कर; पाहा समीकरण.आयपीएलच्या नियमानुसार पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावर राहणारे संघ क्वालिफायनर १ चा सामना खेळतात, तर तिसऱ्या - चौथ्या क्रमांकावरील संघात एलिमिनेटर सामना होतो. क्वालिफायर १ सामन्यात विजय मिळणारा संघ थेट अंतिम सामना गाठतो, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला दुसरी संधी मिळते. पराभूत होणारा संघ क्वालिफायर २ सामन्यात एलिमिनेटरमधील विजेत्या संघाविरुद्ध सामना खेळतो. यातील विजेता संघ अंतिम सामन्यात पोहचतो. तसेच एलिमिनेटरमध्ये पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर होतो. त्यामुळे प्लेऑफसाठी पात्र ठरल्यानंतरही संघांचा क्वालिफायर १ खेळण्याचा प्रयत्न असतो..क्वालिफायर १ कुठे आणि कधी होणार?आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत क्वालिफायर १ सामना बंगळुरू आणि गुजरात (Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans) खेळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील सामन्यात पराभूत होणाऱ्या संघाला क्वालिफायर २ मधून दुसरी संधी मिळेल. दरम्यान क्वालिफायर १ सामना मंगळवारी (२६ मे) खेळवला जाणार आहे. हा सामना धरमशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता होईल, त्यापूर्वी ७ वाजता नाणेफेक होणार आहे. हा सामना स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर, तसेच जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येईल.या सामन्यात विजय मिळणारा संघ थेट अंतिम सामन्यात ३१ मे रोजी अहमदाबादमध्ये खेळेल, तर पराभूत होणारा संघ मुल्लनपूर येते २९ मे रोजी क्वालिफायर २ सामना खेळेल..बंगळुरू आणि गुजरात आमने-सामनेबंगळुरू आणि गुजरात यांच्यात आयपीएल २०२६ स्पर्धेत साखळी फेरीत २ सामने झाले आहेत. २४ एप्रिल रोजी बंगळुरूमध्ये झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने गुजरातविरुद्ध ५ विकेट्सने विजय मिळवला होता. त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात गुजरातने ४ विकेट्सने विजय मिळवला होता. म्हणजेच यंदा या दोन्ही संघांनी एकमेकांविरुद्ध आपापल्या घरात विजय मिळवला आहे. आता हे दोन संघ यंदा तिसऱ्यांदा आमने-सामने असतील, त्यामुळे कोण वरचढ ठरणार हे पाहाणे औत्सुक्याचे असेल..दरम्यान, गुजरात आणि बंगळुरू आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये ८ वेळा आमने-सामने आले आहेत. यातील ४ सामने बंगळुरूने जिंकले आहेत, तर ४ सामने गुजरातने जिंकले आहेत. गेल्या ५ सामन्यांपैकी ३ सामने बंगळुरूने, तर २ सामने गुजरातने जिंकले आहेत.