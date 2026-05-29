GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यासाठी हुकले... पठ्ठ्याने ५ विश्वविक्रमांसह राजस्थानला सावरले, गुजरातसमोर तगडे लक्ष्य

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) याचे नाणे पुन्हा खणखणीत वाजले. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांसमोर तो तग धरून उभा राहिला आणि एकामागोमाग ५ मोठे विक्रम नावावर केले. पण, वैभवला पुन्हा एकदा शतकाने थोडक्यात हुलकावणी दिली. तो ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावांवर झेलबाद झाला. मागील चार सामन्यांत तो तिसऱ्यांदा ९० व १०० धावांच्या टप्प्यात बाद झाला... पण, आजची त्याची खेळी खऱ्या अर्थाने परिपक्व राहिली..यशस्वी जैस्वाल ( १) व ध्रुव जुरेल ( ७) यांना पहिल्या दोन षटकात मोहम्मद सिराज व कागिसो रबाडा यांनी माघारी पाठवून RR ला धक्के दिले. पण, वैभव सूर्यवंशी व रवींद्र जडेजा ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. जड्डू ३४ धावांवर रिटायर्ड हर्ट होऊन माघारी परतला होता. पण RR च्या फलंदाजांना शेपूट घालताना पाहून तो पुन्हा फलंदाजीला आला. रियान पराग ( ११), दासून शनाका ( ७) व जोफ्रा आर्चर ( ७) हे माघारी परतले. वैभव दुसऱ्या बाजूने मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि ३१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..वैभवचे विक्रमआयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा सर्वात युवा फलंदाजआयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडूआयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेडूंत १००० धावा करणारा फलंदाजआयपीएलमध्ये सर्वात कमी डावांत १००० धावा करणारा भारतीय फलंदाजआयपीएलच्या एका पर्वात पॉवर प्लेमध्ये ५०० धावा करणारा पहिला फलंदाजआयपीएलमध्ये सर्वात कमी डावांत १००० धावा करणारा जगातील तिसरा फलंदाज.वैभव सूर्यवंशीचा हा आयपीएल हंगाम स्वप्नवत ठरत असून प्रत्येक सामन्यात तो नवे विक्रम रचताना दिसत आहे. शतकाच्या शोधात असलेल्या वैभवला रोखण्यासाठी रबाडाला गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने ही विकेट मिळवून दिली. बाऊन्सरवर अपर कट मारण्याच्या प्रयत्नात वैभव डिप थर्डला झेलबाद झाला. त्याने ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावा केल्या. .डोनोव्हन परेराने २०व्या षटकात राशिद खानच्या गोलंदाजीवर सलग तीन षटकार खेचून RR ला दोनशेपार घेऊन गेला. जड्डू ३५ चेंडूंत ४५ धावांवर नाबाद राहिला, तर परेराने ११ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३८ धावांची नाबाद खेळी केली. राजस्तानने ६ बाद २१४ धावांपर्यंत मजल मारली. राशिदच्या २०व्या षटकात २७ धावा कुटल्या गेल्या आणि आता गुजरातला आयपीएल इतिहासातील प्ले ऑफमधील सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करावा लागेल.