GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यासाठी हुकले... पठ्ठ्याने ५ विश्वविक्रमांसह राजस्थानला सावरले, गुजरातसमोर तगडे लक्ष्य

IPL 2026 GT vs RR Qualifier 2 Marathi Cricket News: Vaibhav Sooryavanshi याने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर २ सामन्यात पुन्हा एकदा आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. शतक अगदी जवळ असताना तो झेलबाद झाला.
Vaibhav Sooryavanshi creates 5 records during 96-run knock

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) याचे नाणे पुन्हा खणखणीत वाजले. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांसमोर तो तग धरून उभा राहिला आणि एकामागोमाग ५ मोठे विक्रम नावावर केले. पण, वैभवला पुन्हा एकदा शतकाने थोडक्यात हुलकावणी दिली. तो ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावांवर झेलबाद झाला. मागील चार सामन्यांत तो तिसऱ्यांदा ९० व १०० धावांच्या टप्प्यात बाद झाला... पण, आजची त्याची खेळी खऱ्या अर्थाने परिपक्व राहिली.

